SNP u četvrtak o nastupu na podgoričkim izborima

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) će u četvrtak na sjednici podgoričkog odbora donijeti odluku kako će nastupiti na lokalnim izborima u Glavnom gradu 29. septembra.

To je Agenciji MINA kazao poslanika SNP-a Bogdan Božović.

On je u saopštenju naveo da su podgorički izbori probudili duhove političkih partija i pokazali “licemjerstvo decenijskih ugnjetavača i ucjenjivača”.

“Mislili smo da idu u zaborav ali su ovo, jasno je po njihovom ponašanju, poslednji trzaji nekadašnje hobotnice koje smo se počeli oslobađati sad vec istorijskog 30. avgusta”, naveo je Božović.

Kako je kazao, pod kojim god nazivom da se pojavljuju, ne smiju se zaboraviti lica ljudi koji su državu vodili u ekonomski sunovrat, dok su punili svoje bankovne račune.

“Uvjerili su nas da ništa ne povezuje ljude kao novac i opet imamo priliku da vidimo da nas ne dijele ideologije, već lični materijalni interesi odredjenih političara”, rekao je Božović.

On je rekao da građane hoće da “uvode u red” oni koji su ih od svakog reda i poretka odvojili.

Božović je kazao da su to oni koji su vladali državom i držali bezbjedonosne sektore dok je zemlja bila sve osim bezbjedna, dok su ljudi stradali preko noći, ubijani novinari, policijski funkcioneri, dok su se vodili obračuni klanova na trgovima usred dana.

“Ne znamo se od juče, već smo se radjali, odrastali i bježali iz naše zemlje koju su oskrnavili, gledajući ista lica. Sada ponosno pozivaju na red. Biće ga sigurno. Ali bez vas”, naveo je Božović.

Kako je naveo, poslednji pokušaj tih političara da se vrate na vlast predstavlja očajnički pokušaj da spase svoje privilegije i moć.

“Oni više nemaju viziju, niti plan za budućnost naše države, osim da nastave s praksama koje su nas dovele do kraja naših ljudskih granica”, smatra Božović.

On je poručio da Crna Gora zaslužuje bolje, koje, prema njegovim riječima, ne dolazi iz redova onih koji su već izdali i koji pokušavaju lične neostvarene ambicije realizovati na podgoričkim izborima.

“Vrijeme je da se okrenemo jedni drugima, da gradimo društvo zasnovano na pravim vrijednostima, na poštenju, odgovornosti i zajedništvu. Samo tako možemo osigurati da naša djeca odrastaju u zemlji koju će voljeti i iz koje neće željeti pobjeći”, zaključio je Božović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS