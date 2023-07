Šćekić: Završeno vrijeme nedodirljivih i povlašćenih

Podgorica, (MINA) – Vrijeme nedodirljivih i povlašćenih struktura Demokratske partije socijalista (DPS) je završeno, kazao je potpredsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragoslav Šćekić i poručio da Crna Gora mora biti jednaka za sve.

Bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović uhapšen je jutros, u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog polozaja i krijumčarenje.

Šćekić je na Twitteru /Twitter/ naveo da kriminalnu piramidu treba rušiti od vrha, kao i da borba za pravnu državu nema alternativu.

On je kazao da daje punu podršku SPO i Specijalnom državnom tužilaštvu na sprovedenim akcijama.

“Završeno je vrijeme nedodirljivih i povlašćenih DPS struktura. Crna Gora jednaka za sve”, istakao je Šćekić.

