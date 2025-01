Šarec: Crna Gora da nastavi sa reformama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ostvarila evidentan napredak i ključno je da nastavi sa reformama i sačuva dinamiku pregovaračkog procesa, poručio je stalni izvjestilac za Crnu Goru Marjan Šarec u razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem.

Šarec je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), kazao da institucije Evropske unije (EU) pružaju punu podršku reformama u Crnoj Gori.

“Ocijenio je da je Crna Gora ostvarila evidentan napredak i da je ključno nastaviti sa reformama

i sačuvati dinamiku pregovaračkog procesa”, kaže se u saopštenju.

Šarec je naglasio da je proširenje sada u fokusu i da države treba da napreduju prema ostvarenim rezultatima i individualnim zaslugama.

On je, kako se navodi, ocijenio važnim da politički subjekti zajednički pronađu rješenja, koja neće uticati na uspjeh evropskog puta Crne Gore.

Iz MVP-a su kazali da je Ibrahimović izrazio zadovoljstvo posjetom Šareca Crnoj Gori, ocijenivši važnim kontinuitet dijaloga sa EU institucijama.

On je podsjetio na iskorak koji je Crna Gora napravila na evropskom putu zatvaranjem tri poglavlja.

Ibrahimović je istakao da je prethodna godina bila jedna od najuspješnijih u kontekstu ostvarenja ključnog vanjskopolitičkog cilja – članstva u EU, zbog čega, kako je dodao, svi društveni kateri imaju dodatnu obavezu da zadrže fokus na evropskoj integraciji.

On je istakao da Crna Gora ne smije da dozvoli skretanje s tog puta.

“Nikada nijesmo bili bliže pridruživanju Uniji, to od nas očekuju građani i vjerujem da ćemo, zajedničkim naporima, uz podršku evropskih partnera, uspjeti da prevaziđeno sve izazove, završimo svoj dio posla i do 2028. budemo dio porodice EU država“, kazao je Ibrahimović.

Iz MVP su rekli da je u razgovoru bilo riječi i o važnosti jačanja dobrosusjedskih odnosa u kontekstu evropske integracije.

“A sagovornici su se saglasili da je članstvo u EU najbolji garant stabilnosti i daljeg prosperiteta država Zapadnog Balkana”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS