Saradnja sa Njemačkom za unapređenje obrazovnog sistema

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) potpisalo je danas sa Gete /Goethe/ institutom Protokol sa kriterijumima za prijem i učešće škola u inicijativi „Škole: partneri budućnosti” (PASCH), čiji je cilj unapređenje nastave njemačkog jezika.

Kako je saopšteno iz MPNI, danas je potpisan i Memorandum između Gete instituta i Centra za strane jezike i prevođenje Double L.

Iz MPNI su kazali da je to jedna od aktivnosti koja se sprovodi u okviru Sporazuma o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta između Vlade Crne Gore i Vlade Njemačke, a koji će dodatno produbiti odnose izmedju dvije države i otvoriti nove mogućnosti za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi.

„Sporazum ima za cilj dalje poboljšanje kvaliteta obrazovanja u oblasti učenja stranih jezika, posebno podizanja nivoa stručnih kvalifikacija nastavnica i nastavnika njemačkog jezika, te pružanje podrške podizanju kvaliteta nastave njemačkog jezika u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su kazali da Protokol sadrži kriterijume za prijem i učešće škola u PASCH mreži koja, kako su pojasnili, osim unapređenja nastave njemačkog jezika, podstiče susrete različitih kultura i razvoj međunarodne zajednice škola.

Kako se navodi u saopštenju, potpisivanju su prisustvovali predstavnici Ambasade Njemačke koji u kontinuitetu prižaju bezrezevnu podršku inicijativama MPNI.

„Saradnja sa Njemačkom kroz PASCH inicijativu koju predvode renomirane institucije kao što su Gete institut i Služba za akademsku razmjenu, predstavlja ključan korak ka unapređenju obrazovnog sistema u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, ta inicijativa već dugi niz godina podstiče interesovanje mladih za njemački jezik i kulturu.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović istakla je da učenje jezika otvara vrata ka svijetu.

„A poznavanje kulture pomaže nam da razumijemo srce tog svijeta”, rekla je Jakšić Stojanović dodajući da upravo zato učenje stranih jezika i susreti sa drugim kulturama postaju nezamjenjiv dio obrazovanja današnjih generacija.

U saopštenju MPNI se navodi da Gete institut, pored saradnje u oblasti nastave njemačkog jezika, ima raznovrsnu ponudu kurseva njemačkog jezika, a zadužen je i za kulturnu razmjenu između Njemačke i Crne Gore.

„Zajedno sa našim njemačkim partnerima radimo na stvaranju uslova za kvalitetnu edukaciju, koja će našim mladima omogućiti sticanje vještina neophodnih za uspjeh u globalnom društvu“, zaključuje se u saopštenju MPNI.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS