Saradnja sa Njemačkom u oblasti zdravstva stabilna i kontinuirana

Podgorica, (MINA) – Saradnja Crne Gore i Njemačke u oblasti zdravstva stabilna je i kontinuirana, a kvalitetni odnosi dvije države pogoduju njenom unapređenju kroz različite vidove pomoći i podrške, ocijenjeno je u razgovoru ministra zdravlja Vojislava Šimuna i ambasadora Njemačke Petera Feltena.

Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da je Šimun Feltenu predstavio aktivnosti i reforme koje se sprovode u zdravstvenom sistemu Crne Gore, s posebnim akcentom na višemilionska ulaganja u infrastrukturu, ali i tehničko-tehnološko i kadrovsko jačanje kapaciteta sistema zdravlja koji su, kako je naveo, godinama bili zanemarivani.

„Za crnogorski zdravstveni sistem, posebno je važna saradnja sa Institutom Robert Koh iz Berlina u oblasti stručnog osposobljavanja, naučnog istraživanja i ostalih javno-zdravstvenih aktivnosti“, istakao je Šimun.

Kako je dodao, kroz partnerstvo sa tom institucijom radi se na unapređenju i organizaciji u vanrednim situacijama, na promociji javnog zdravlja, nadzoru i praćenju zaraznih i nezaraznih bolesti.

Šimun je naglasio važnost i neophodnost saradanje u oblasti transplantacione medicine kroz konrektne aktivnosti sa klinikom u Minhenu, koja bi bila baza za edukaciju medicinskog kadra iz Crna Gore .

On je istakao i učešće crnogorskog zdravstvenog sistema u E4Healt programu, gdje su, kako je rekao, već aplicirali za sredstva iz oblasti digitalizacije i onkologije.

Felten je, kako se navodi, podržao napore zdravstvenih vlasti ka unapređenju zdravstvene zaštite i poručio da na tom putu Njemačka stoji otvorena i prijateljski opredijeljena da sa svoje strane pomogne.

„Felten je potvrdio spremnost Robert Koch Instituta da još bliže sarađuje sa relevantnim crnogorskim institutom i da nastavi produbljivanje saradnje u oblasti epidemiologije“, kaže se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Kako se dodaje, Felten je obavijestio Šimuna da će na Prvom internacionalnom kongresu Crnogorskog udruženja onkologa i hematologa, krajem oktobra u Budvi, učestvovati vodeći njemački onkolozi i hematolozi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS