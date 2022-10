Salman kupio sve ulaznice za crnogorske navijače

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji predsjednik rukometnog kluba (RK) Bosna, Nermin Salman, kupio je sve ulaznice za crnogorske navijače, koji će pratiti meč u Sarajevu, saopšteno je iz Rukometnog saveza Crne Gore (RSCG).

Iz RSCG kazali su da sport nastavlja da piše najljepše stranice u odnosima dvije susjedne i bratske države, Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH).

„Nova lijepa priča, koja prevazilazi okvire sporta, dolazi iz Sarajeva, a u glavnoj ulozi je Salman“, naveli su iz RSCG.

Kako su rekli, delegaciju RSCG, predvođenu predsjednikom Petrom Kapisodom, koja je na biletarnici planirala da kupi ulaznice za organizovanu grupu navijača koja dolazi na meč u Sarajevu, Salman je prijatno iznenadio.

„Prvi čovjek RK Bosna u vrijeme dok je dres tog kluba nosio Kapisoda, odlučio je da kupi sve ulaznice za crnogorske navijače i time napravio gest za svako poštovanje, još jednom potvrdivši zbog čega je izuzetno cijenjen u rukometnom svijetu“, kazali su iz RSCG.

Kapisoda je zahvalio na gestu i u ime Saveza pozvao Salmana da bude specijalni gost, kada BiH u nastavku kvalifikacija bude gostovala u Podgorici.

Duel u dvorani „Mirza Delibašić“ počeće u 20 sati.

„Crna Gora će imati lijepu podršku sa tribina na putu do pobjede, koja bi značila veliki korak ka Evropskom prvenstvu naredne godine“, naveli su iz RSCG.

