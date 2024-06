Romi najviše diskriminisani

Podgorica, (MINA) – Više od 75 odsto građana Crne Gore smatra da su Romi diksriminisani, dok 54 odsto ne bi bilo u braku sa partnerom iz romske zajednice, pokazalo je istraživanje o obrascima diskriminacije prema manjinama u Crnoj Gori.

Istraživanje je sprovela nevladina organizacija Građanska alijansa (GA), u saradnji sa agencijom DAMAR, u 19 crnogorskih opština i na uzorku od hiljadu građana.

Kako je saopšteno iz GA, istraživanje je pokazalo da je u Crnoj Gori najprisutnija diskriminacija zbog političkih uvjerenja, dok je na drugom mjestu kriterijum seksualne orijentacije.

Navodi se da 68,1 odsto građana vjeruje da taj faktor najčešće izaziva diskriminaciju, dok čak 64,3 odsto smatra da je uzrok diskriminacije nacionalna pripadnost.

“Čak više od 75 odsto ispitanika smatra da su Romi i Romkinje diskriminisani u Crnoj Gori, a njih 54 odsto ne bi bilo u braku sa partnerom koji pripada romskoj zajednici”, kazali su iz GA.

Kako su dodali, svaki deseti ispitanik se nekada osjećao ugroženo zbog svog nacionalnog identiteta, a većina sa takvim iskustvom kao ključni problem navodi poteškoće pri dobijanju posla, posebno u javnom sektoru.

“Svaki drugi građanin vjeruje da se političke partije u svom programu nedovoljno bave manjinama, dok 51,8 odsto građana smatra da su pripadnici njihove nacionalne zajednice nedovoljno zastupljeni na mjestima odlučivanja na državnom nivou”, kaže se u saopštenju.

Iz GA su upozorili da je zabrinjavajuće to što su ispitanici pokazali prilično nizak stepen informisanosti o afirmativnim mjerama za pripadnike manjinskih nacionalnih zajednica.

“Dok je poznavanje njihovih kultura i običaja dominantno vezano za lične kontakte, budući da i sami građani smatraju da se u crnogorskom obrazovnom sistemu o tim temama nedovoljno uči”, kazali su iz GA.

Oni su istakli da posebnu pažnju privlači i podatak da svaki treći ispitanik smatra da je većina incidenata kojima se svjedoči u poslednje dvije godine, dominantno motivisan nacionalnom netrpeljivošću.

Kako su kazali, kao dodatni razlozi incidenata u crnogorskom društvu prepoznaju se politički interesi, manipulacija, nezadovoljstvo ekonomskom situacijom, nedovoljna edukacija i korupcija.

Iz GA su kazali da je istraživanje realizovano u sklopu projekta „Slavimo različitost. Njegujemo kulture“, koji je podržao Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

