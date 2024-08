Rekonstrukcija stručnih škola u Beranama značajna za razvoj sjevera

Podgorica, (MINA) – Rekonstrukcija stručnih škola u Beranama značajna je za razvoj sjevera, ocijenila je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), obišla beranske srednje stručne škole (SSŠ) koje se rekonstruišu kroz projekat sa Evropskom Investicionom Bankom (EIB).

Iz MPNI su podsjetili da se kroz taj projekat rekonstruiše još sedam stručnih škola.

„U SSŠ „Vukadin Vukadinović“ je u toku zamjena spoljašnje i unutrašnje stolarije, potpuna zamjena elektro instalacija i rekonstrukcija podova i toaleta i kompletne fiskulturne sale“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se u SSŠ „Berane“ osim novih podova, plafona, toaleta, uređuju i toaleti i ugrađuje lift za osobe sa invaliditetom.

„Radovi se odvijaju planiranom dinamikom, a nastavni proces u obje škole će se odvijati neometano. Nakon završetka radova, učenici beranskih srednjih stručnih škola će imati mnogo bolje uslove za školovanje“, naveli su iz MPNI.

