Redžić: Svi gradovi dobili struju

Podgorica, (MINA) – Svi gradovi u Crnoj Gori dobili su struju, kazao je direktor Nacionalnog dispečerskog centra Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) Ranko Redžić i dodao da će uzrok regionalne havarije utvrditi Evropsko udruženje operatora prenosnog sistema kojim rukovodi Evropska komisija (EK).

On je, na konferenciji za novinare, kazao da se u 12 sati i 25 minuta desio poremećaj regionalnih razmjera koji je prouzrokovao nestanak struje u većem dijelu Crne Gore, osim sjevernih opština, kao i u Hrvatskoj, Albaniji i Bosni i Hercegovini (BiH).

“Nemamo informaciju šta se tačno desilo i šta je dovelo do toga. To će utvrditi Evropsko udruženje operatora prenosnog sistema kojim rukovodi EK”, kazao je Redžić.

Kako je dodao, oni će vjerovatno formirati tijelo koje će istražiti i utvrditi do detalja uzroke.

Prema riječima Redžića, ljudski faktor nije uzrok tog događaja.

On je rekao da se takav poremećaj u eleketroenergetskom sistemu nije desio u Crnoj Gori u posljednjih 30 godina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS