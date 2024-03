Rakočević: Crnoj Gori potrebni izbori i prozapadna većina

Podgorica, (MINA) – Predstavnici vlasti u Crnoj Gori šalju opasne poruke skretanja države sa evroatlantskog kursa, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević, navodeći da su Crnoj Gori potrebni izbori i prozapadna većina.

Iz DPS-a je saopšteno da se Rakočević, na marginama Parlamentarne skupštine (PS) NATO-a u Talinu, sastao sa kongresmenima Sjedinjenih Američkih Država, poslanicima Albanije, Holandije, Litvanije i članovima drugih delegacija.

„U trenutku kad delegacija Skupštine na PS NATO-a daje snažnu podršku Ukrajini u odbrani države i slobode ukrajinskog naroda u ratu koji je agresijom započela Rusija, predstavnici vlasti u Crnoj Gori šalju opasne poruke skretanja države sa evroatlantskog kursa“, rekao je Rakočević.

On je kazao da se nakon rušenja dobrosusjedskih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, prilikom posjete Milorada Dodika predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću, sada iz „ekstremnog“ dijela vlasti otvoreno najavljuje promjena državne politike prema Kosovu.

„Kroz najavljeno glasanje predstavnika vlasti protiv ulaska Kosova u Savjet Evrope”, saopštio je Rakočević sagovornicima na marginama PS NATO-a.

On je u razgovorima u Talinu naveo da posljednji potezi pro-ruskih partija na vlasti u Crnoj Gori najubljedljivije objašnjavaju zbog čega je posljednje istraživanje NATO-a pokazalo veliki pad povjerenja u Alijansu među građanima Crne Gore.

“Da bi država učvrstila kredibilitet u NATO savezu, a time i nastavila put prema članstvu u Evropskoj uniji, neophodno je najskorije organizovati vanredne parlamentarne izbore i nakon njih formirati nespornu prozapadnu vladu”, poručio je Rakočević.

