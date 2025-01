Pretresi na Cetinju, uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje uhapsili su M.M, člana jedne organizovane kriminalne grupe, kao i R.V, koji se potraživao na nacionalnom nivou, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je cetinjska policija danas izvršila pretrese objekata na četiri lokacije koje koristi operativno interesantno lice V.J.

“Takođe, službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje su, shodno pojačanim planskim aktivnostima koje sprovode, uhapsili M.M, člana jedne organizovane kriminalne grupe, koji se potraživao na nacionalnom nivou”, rekli su iz policije.

Kako su kazali, policija je na Cetinju, u saradnji sa službenicima Posebne jedinice policije, kontrolisala i R.V. iz tog grada, za kojeg je takođe utvrđeno da se potražuje na nacionalnom nivou.

Iz policije su naveli da je R.V. uhapšen zbog izdržavanja kazne zatvora.

“Ove aktivnosti policije na Cetinju još jednom potvrđuju posvećenost i odlučnost službenika Regionalnog centra bezbjednosti Centar i cetinjskog Odjeljenja bezbjednosti u borbi protiv organizovanog kriminala i očuvanju bezbjednosti građana”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da njihovi službenici predano i kontinuirano sprovode intenzivne aktivnosti s ciljem unapređenja bezbjednosnog ambijenta i efikasne borbe protiv organizovanog kriminala.

“Njihovo djelovanje obuhvata suočavanje sa svim bezbjednosnim rizicima i izazovima, ne samo na teritoriji Cetinja, već i u drugim gradovima, pri čemu se posebna pažnja posvećuje jačanju odnosa sa društvenom zajednicom i stvaranju sigurnijeg okruženja za sve građane”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS