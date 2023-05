Potrošnja duvana u Crnoj Gori zabrinjavajuće visoka

Podgorica, (MINA) – Potrošnja duvana među odraslima i mladima u Crnoj Gori je zabrinjavajuće visoka, saopšteno je na ekspertskom sastanku u Budvi i poručeno da prevencija korišćenja novih duvanskih proizvoda iziskuje političku posvećenost, ali i zakonska rješenja.

Iz Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori saopštili su da je u njihovoj i koorganizaciji Ministarstva zdravlja održan ekspertski sastanak sa tematskim fokusom na zaštitu od pasivnog pušenja i regulisanje upotrebe elektronskih cigareta u zemljama zapadnog Balkana.

Generalna direktorica Direktorata za javno zdravlje u Ministarstvu zdravlja, Ivana Živković, rekla je da trenutna situacija u pogledu upotrebe duvanskih proizvoda u Crnoj Gori i negativnog uticaja na zdravlje ljudi, društvo i životnu sredinu zahtijeva primjenu snažnih korektivnih mjera.

Ona je navela da je za naredni period najznačajnija aktivnost izrada predloga za izmjene i dopune Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

„Potrošnja duvana među odraslima i mladima u Crnoj Gori je zabrinjavajuće visoka“, kazala je Živković.

Ona je poručila da svi sektori Vlade, ali i kompletno stanovništvo, moraju prepoznati da je šteta koju duvan nanosi društvu, životnoj sredini i zdravlju daleko značajnija od ekonomske koristi od duvana, ili duvana kao nečega što je ukorijenjeno u kulturi društva.

Živković je istakla da svi građani imaju pravo da udišu čist vazduh bez duvanskog dima.

Svi građani, kako je kazala, moraju da mijenjaju svoje ponašanje, kako bi se taj cilj ostvario.

„Stoga su planirane aktivnosti za ostvarenje ciljeva strateškog dokumenta usmjerene na poboljšanje zdravlja stanovništva smanjenjem broja pušača, što za posljedicu ima pozitivan uticaj na životnu okolinu, smanjenje emisije dima i otpadaka prouzrokovanih upotrebom duvanskih proizvoda“, navela je Živković.

Ona je podsjetila da je upotreba duvana jedan od najvaznijih faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih, respiratornih, malignih oboljenja i mnogih drugih hroničnih bolesti.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović kazala je da je, prema podacima te organizacije, na globalnom nivou prevalenca pušenja u populaciji starijoj od 15 godina smanjena sa 22,7 na 17,5 odsto.

Ona je navela da, nažalost, zemlje zapadnog Balkana i dalje bilježe visok nivo učestalosti pušenja, iznad prosjeka u svijetu, u rasponu od 22,4 do 39,8 odsto.

Ono što jednako zabrinjava, kako je rekla Brajović, je učestalost pušenja u populaciji djece od 13 do 15 godina, i to rasponu od 15,3 do 24,4 odsto, dok 5,5 do 11 odsto njih koristi elektronske cigarete.

Brajović je dodala da duvanska industrija elektronske cigarete agresivno reklamira kao navodno bezbjednije proizvode.

„Prevencija korišćenja novih duvanskih proizvoda iziskuje, prije svega, političku posvećenost, ali i zakonska rešenja u skladu sa ratifikovanom Konvencijom o upotrebi duvana i njihovu dosljednu primjenu“, poručila je Brajović.

Ona je istakla da integrisanje novih duvanskih proizvoda u koncept kontrole duvanskih proizvoda nema alternativu.

Brajović je dodala da novi duvanski proizvodi treba da budu obuhvaćeni postojećim, sveobuhvatnim mjerama, uključujući oporezivanje, obilježavanje, zabranu korišćenja u zatvorenom prostoru, zabranu reklamiranja, u funkciji kontrole ponude i tražnje.

Sastanak je okupio 35 predstavnika zemalja zapadnog Balkana, uz predstavnike Regionalne kancelarije SZO za Evropu.

„Posebna pažnja posvećena je statusu implementacije mjera i zakonskih rešenja za kontrolu upotrebe duvana, uključujući nove duvanske proizvode, kao i potrebi osnaživanja regionalne saradnje u funkciji pružanja snažnog odgovora na epidemiju pušenja“, navodi se u saopštenju.

Iz SZO su kazali da u svijetu duvan odnese više od osam miliona ljudskih života svake godine.

“Na godišnjem nivou, u Crnoj Gori duvan odnese više od dvije hiljade života, i to se u 50 odsto slučajeva radi o prijevremenom mortalitetu”, kaže se u saopštenju.

