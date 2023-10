Potpisan Ugovor o osnivanju Centra za sajber-kapacitete Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Dritan Abazović, predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar i francuska državna sekretarka za Evropu Lorans Bun potpisali su ugovor o osnivanju Centra za sajber-kapacitete Zapadnog Balkana (VB3C) sa sjedištem u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, ugovor je potpisan na marginama Samita lidera Berlinskog procesa u Tirani, a potpisivanju je prisustvovao i ministar javne uprave Crne Gore Maraš Dukaj.

“Programi koji se realizuju u okviru Centra su primarno usmjereni na nosioce kritične infrastrukture i osmišljeni su na način da tematski edukuju predstavnike ovih struktura, kako bi u narednom periodu bili u prilici da stečeno znanje prenose na ostale zaposlene u svojim organizacijama”, kazali su iz Abazovićevog kabineta.

Oni su naveli da se, zaključivanjem tog ugovora, stvaraju preduslovi za jačanje sajber bezbjednosti u zemljama Zapadnog Balkana, za unapređenje i razvoj saradnje među svim regionalnim akterima u borbi protiv tih pretnji.

“Ali i za uspostavljanja regionalnog čvorišta koje će podsticati napredne i relevantne programe i obuke, kao i saradnju u razvoju sajber nastavnog plana i programa u regionalnom akademskom domenu”, dodaje se u saopštenju.

