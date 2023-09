Potpisan memorandum o razumijevanju između MJU i UNOPS-a

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) potpisali su danas memorandum o razumijevanju, čiji je cilj snažan razvoj digitalne infrastrukture i dobrog upravljanja na svim nivoima.

Iz MJU su saopštili da su memorandum o razumijevanju potpisali ministar javne uprave Maraš Dukaj i direktorica višedržavne Kancelarije UNOPS-a Mikela Telatin.

Dukaj je kazao da je taj resor posvećen stvaranju efikasne javne uprave po mjeri građana, a samim tim i demokratskog razvoja crnogorskog društva.

“S druge strane, UNOPS kroz Strateški plan 2022-2025. nastavlja da poboljšava kapacitete zemalja u razvoju i unapređuje resurse za postizanje ciljeva održivog razvoja. Shodno tome, naši zajednički ciljevi upućuju nas jedne na druge”, dodao je Dukaj.

On je istakao da je memorandum nastavak, intenziviranje i formalizacija već realizovanih zajedničkih aktivnosti i sveobuhvatnog partnerstva za poboljšanje sajber bezbjednosti, kao i izgradnju snažne digitalne infrastrukture i dobrog upravljanja unutar državnih organa i lokalne uprave.

„Iskustvo UNOPS-a, iz oblasti unapređenja usluga građanima kroz uvođenje elektronskih servisa i rada sa nacionalnim institucijama, ali i lokalnim saoupravama, biće nam veoma dragocjeno u realizaciji konkretnih aktivnosti na unapređenju kvaliteta elektronskih usluga, na svim nivoima“, istakao je Dukaj.

Telatin je navela da memorandum o razumijevanju potvrđuje sveobuhvatno partnerstvo potpisnika u oblastima unapređenja dobrog upravljanja uključujući sajber bezbjednost, e-upravu i e-usluge unutar centralne i lokalne administracije Crne Gore.

Telatin je istakla da UNOPS, sa mandatom u oblasti infrastrukture, nabavki i upravljanja projektima, ima solidno iskustvo u radu sa nacionalnim i lokalnim vlastima i daće vrijedan doprinos daljem razvoju javne uprave i boljim uslugama građanima.

