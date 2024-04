Poslanici DPS-a i SD-a traže kontrolno saslušanje Bečića, Markovića i Novovića

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD) u Odboru za bezbjednost i odbranu podnijeli su tom skupštinskom tijelu zahtjev za kontrolno saslušanje potpredsjednika Vlade Alekse Bečića, vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

Poslanici Danijel Živković, Nikola Janović i Nikola Zirojević tražili su saslušanje Bečića, Markovića i Novovića na temu političkog pritiska predstavnika Vlade na rad pravosudnih organa, čime se, kako su naveli, podstiču sumnje u selektivan pristup Tužilaštva kod odabira prioritetnih slučajeva za procesuiranje.

Živković, Janović i Zirojević su u obrazloženju Zahtjeva ukazali na okolnosti koje su pratile nedavnu akciju Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK).

„Posebno u kontekstu činjenice da je na stranicama medijskog koncerna „Vijesti“ hapšenje direktorice te institucije Jelene Perović, najavljeno satima prije nego što je privedena, kao i da je Bečić pozdravio hapšenje Perović, koje nije potvrđeno od strane nadležnih institucija“, navodi se u obrazloženju.

Time je, kako su ocijenili, izvršen neprimjeren politički pritisak na pravosudne organe.

Kako se navodi u Zahtjevu sa salušanje, praksa da predstavnici vlasti targetiraju ljude koje treba uhapsiti i to sugerišu nadležnim organima, nije u skladu sa pravnim i etičkim standardima demokratskog društva i pravne države.

„I podstiče sumnju da pravosudni organi rade pod pritiskom medijsko-političkih uticaja“, navodi se u dokumentu koji potpisuju Živkoivić, Janović i Zirojević.

Oni su kazali da svako ko se ogriješio o zakon treba da odgovara i naglasili da se ne smije ignorisati ponašanje pojedinih političkih i društvenih aktera, koje „podstiče sumnje na postojanje agende kojom se pravosudni organi rukovode prilikom izvora prioritetnih slučajeva“.

