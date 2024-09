ZBCG: Zbog ubistva na Cetinju smijeniti bezbjednosni sektor

Podgorica, (MINA) – Kompletan bezbjednosni sektor treba smijeniti zbog današašnjeg ubistva V.Lj. na Cetinju, ocijenili su iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG).

Oni su najavili da će predsjednik Skupštine Andrija Mandić početkom nedjelje inicirati hitnu sjednicu Savjeta za bezbjednost i odbranu kako bi se razmotrila katastrofalna situacija u bezbjednosnom sektoru i utvrdile mjere za sanaciju i preventivnu reakciju.

Iz Uprave policije ranije su saopštili da je na Cetinju danas ubijen V.Lj, a da se traga za napadačem.

Iz ZBCG su rekli da su zabrinuti zbog dramatične bezbjednosne situacije u državi nakon još jednog klanovskog ubistva.

“Kao što smo podržali današnju akciju borbe protiv korupcije, dužni smo da ukažemo da najnovije ubistvo na Cetinju zahtijeva smjenu kompletnog bezbjednosnog sektora”, kazali su iz ZBCG.

Kako su naveli, kad moraju i mogu, u skladu sa zakonom da odgovaraju inspektori u šumarstvu i građevini, isti tretman treba da imaju i policijski inspektori i funkcioneri.

Iz ZBCG su kazali da ta tvrdnja posebno dobija na težini jer je danas na konferenciji za novinare vršilac dužnosti pomoćnika direktora policije Lazar Šćepanović izjavio da se na teritoriji Budve nalaze dvije osobe za koje se sumnja da pripremaju krivična djela.

Oni su istakli da se, samo nakon nekoliko sati od Šćepanovićeve izjave, dogodilo ubistvo V. Lj. na Cetinju, u dvorištu njegove kuće.

“S pravom postavljamo pitanje da je kojim slučajem Šćepanović danas bio u Budvi u akciji lociranja ovih osumnjičenih, umjesto što je bio na press konferenciji šaljući političke poruke dva dana pred izbore u Podgorici, da li bi se dogodilo ovo ubistvo na Cetinju”, naveli su iz ZBCG.

Oni su kazali da očekuju da Šćepanović zbog objektivne odgovornosti, a prateći primjere njihovih funkcionera koji su zbog minornih prekršaja podnijeli neopozive ostavke, i on učini isto.

Iz ZBCG su istakli da gubici ljudskih života u klanovskim obračunima iziskuju hitnu reakciju države i bezbjednosnog sektora, ali i odgovornost čelnih ljudi u njemu, jer je više nego jasno da su neophodni ozbiljni kadrovski rezovi u borbi sa kriminalnim klanovima koji su izgleda jači od države.

