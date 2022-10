Zapadni Balkan da bude pod posebnim fokusom EU

Podgorica, (MINA) – Region Zapadnog Balkana, u trenutnim geopolitičkim okolnostima, treba da bude pod posebnim fokusom Evropske unije (EU) i da dobije priliku za što brži napredak ka evropskoj porodici naroda.

To je ocijenjeno na sastanku predsjednice Skupštine Danijele Đurović i šefice delegacije Hrvatske pri Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) Ivane Posavec Krivec.

Iz Skupštine je saopšteno da se Đurović sastala sa Posavec Krivec u okviru Prvog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme.

“Sagovornice su se saglasile da u trenutnim geopolitičkim okolnostima region Zapadnog Balkana treba da bude pod posebnim fokusom Evropske unije i da dobije priliku za što brži napredak ka evropskoj porodici naroda”, kaže se u saopštenju.

Đurović je podsjetila da je Crna Gora u junu preuzela predsjedavanje SEECP.

Ona je, kako se navodi, kazala da je spremna za učini sve da probudi duh solidarnosti i jedinstva među učesnicama tog regionalnog foruma.

“Kako je rekla, to je posebno važno u trenutnim okolnostima kada imamo ratna dešavanja na tlu Evrope, te humanitarnu i finansijsku krizu koje prijete da nanesu ozbiljne posljedice brojnim državama svijeta”, navodi se u saopštenju.

Đurović je kazala da su crnogorski prioriteti predsjedavanja SEECP jačanje bezbjednosne saradnje, zaštita ljudskih prava, vladavina prava i osnaživanje demokratskih institucija, unapređenje ekonomske saradnje i infrastrukturne povezanosti, zelena tranzicija, prevazilaženje zdravstvenih, ekonomskih i drugih posljedica pandemije koronavirusa i evropska integracija zemalja aspiranata iz jugoistočne Evrope.

Posavec Krivec je kazala da je zainteresovana za aktivnosti koje će Crna Gora sprovoditi u okviru predsjedavanja.

Ona je istakla da će Crna Gora imati svu potrebnu podršku hrvatske delegacije pri Parlamentarnoj skupštini SEECP.

Kako je kazala, Crna Gora je napravila najveći iskorak ka EU, što treba da bude adekvatno nagrađeno.

