Vuković: Ne postoji pravni osnov za uvođenje prinudne uprave

Podgorica, (MINA) – Skupština Glavnog grada radi u skladu sa zakonom i ne postoji pravni osnov za uvođenje prinudne uprave, saopštio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković.

Vuković je to objavio na Fejsbuku /Facebook/, navodeći da su to zaključci upravnog nadzora koji je izvršilo Ministarstva javne uprave (MJU).

Premijer Dritan Abazović danas je kazao da će u Glavnom gradu biti uvedena prinudna uprava čim stupe na snagu izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi.

Vuković je na Fejsbuku /Facebook/ napisao da im je, dok Abazović najavljuje uvođenje prinudne uprave u Podgorici kako bi grad nesmetano funkcionisao, danas stigao rezultat upravnog nadzora koji je izvršilo MJU.

“Zaključci su da Skupština Glavnog grada radi u skladu sa zakonom i da ne postoji pravni osnov za uvodjenje prinudne uprave”, naveo je Vuković.

