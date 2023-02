Reformisati sistem socijalne zaštite

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u posljednjoj deceniji ojačala sistem socijalne i dječje zaštite, ali materijalna davanja stižu do ograničenog broja najugroženijih, navodi se u novom izvještaju Svjetske banke i UNICEF-a.

U izvještaju “Situaciona analiza: Socijalna zaštita u Crnoj Gori”, čiju je izradu finansirala Evropska unija, poziva se na pružanje boljih zdravstvenih, obrazovnih i usluga iz domena socijalne i dječje zaštite djeci i porodicama.

U dokumentu se ocjenjuje u kojoj mjeri sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori ispunjava svoju svrhu i daju se preporuke za budući razvoj politike u svakoj od kategorija socijalne i dječje zaštite.

Iz UNICEF-a i Svjetske banke su pojasnili da se preporuke odnose na materijalna davanja, usluge socijalne i dječje zaštite, socijalno osiguranje – posebno penzije – i programe za uključivanje na tržište rada.

“Analiza pokazuje da je troškovna efikasnost crnogorskog sistema socijalne i dječje zaštite u opasnosti od pogoršanja – procjenjuje se da će se izdvajanja za materijalna davanja udvostručiti do ove godine”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, više investiranja u usluge koje podrazumijevaju ulaganje u ljudski kapital doprinijelo bi efikasnosti u smanjenju siromaštva i povećanju produktivnosti svih članova društva.

Navodi se da je potrebna kontinuirana posvećenost investicijama i reformama kako bi se poboljšala djelotvornost i pravičnost sistema.

Šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Kristofer Šeldon, kazao je da učinkovita i prilagodljiva socijalna i dječja zaštita ostaje ključna za zaštitu siromašnih i ugroženih.

Prema njegovim riječima, pandemija koronavirusa pokazala je nedostatke u otpornosti i fleksibilnosti sistema u pogledu proširenja zaštite na ugrožene građane tokom krize.

„Nadamo se da će preporuke iz ovog izvještaja pomoći kreatorima politike pri osmišljavanju i usvajanju odgovora socijalne politike, dok istovremeno pronalaze pravu ravnotežu između promjena politike i fiskalne stabilnosti”, reko je Šeldon.

U saopštenju se navodi da je, uprkos ekonomskom rastu koji je obilježio period do 2020. godine, siromaštvo u Crnoj Gori i dalje značajno.

Pojašnjava se da je pokrivenost materijalnim obezbjeđenjem niska, što dovodi do toga da su neki od najugroženijih članova društva isključeni iz socijalne zaštite.

Ti nedostaci, kako je saopšteno, mogu se smanjiti reformom postojećih kriterijuma isključenja i ponovnom procjenom metode odabira korisnika materijalnog obezbjeđenja.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander rekao je da izvještaj poziva na poboljšanje zdravstvenih, obrazovnih i usluga iz domena socijalne i dječje zaštite za djecu i porodice.

On je kazao da taj dokument poziva i na snažniju podršku porodicama u riziku kako bi se spriječilo razdvajanje porodice od djeteta, kao i na jačanje usluga hraniteljstva kako bi se osiguralo da svako dijete, uključujući i djecu sa smetnjama u razvoju, odrasta u porodičnom okruženju punom ljubavi.

„Izvještaj ukazuje na potrebu da se razviju indikatori za praćenje i evaluaciju kvaliteta usluga za djecu i porodice, da se reformišu centri za socijalni rad kako bi podržali svoje osoblje da efikasnije radi na terenu”, kazao je Santander.

Kako je dodao, izvještaj ukazuje i na potrebu da se ponovo procijene kriterijumi podobnosti za materijalna davanja kako bi se doprlo do svih onih kojima je ta pomoć potrebna.

Publikacija je, kako se navodi u saopštenju, jedan u nizu dokumenata koji prikazuju izazove s kojima se suočavaju programi socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu.

