Nije svima u interesu da institucije profunkcionišu

Podgorica, (MINA) – Političko kalkulisanje određenih subjekata i neprincipijelno glasanje za članove Sudskog savjeta, jasno je pokazalo kome odgovara da Crna Gora bude u institucionalnoj krizi, smatraju u Bošnjačkoj stranci (BS).

BS je, kako su kazali, kao i na prvom glasanju, podržala sva četiri predložena kandidata.

“Iako smo očekivali da će i kolege iz drugih partija biti konstruktivne i dati doprinos u dijelu da se danas izaberu četiri kandidata i tako kompletira Sudski savjet, pokazalo se da nije svima u Crnoj Gori u interesu da institucije profunkcionišu”, ocijenili su iz BS-a.

Iz te stranke su naveli da ostaje žal da je Fikretu Kurgašu, jedinom predloženom kandidatu iz redova manjinskog naroda nedostajalo dva glasa za izbor i “da taster nije pritisnut od kolega iz Socijaldemokrata, koji se deklarišu kao zastupnici građanskog koncepta društva”.

“S toga ne treba da čudi zašto već duže vrijeme u Tužilačkom i Sudskom savjetu nema predstavnika iz redova manjinskih naroda”, rekli su iz BS-a.

Oni smatraju da je neshvatljivo i da dva pravna eksperta, profesor Nebojša Vučinić i advokat Dragan Šoć nijesu dobili potrebnu podršku.

“Odnosom prema glasanju za članove Sudskog savjeta, propuštena je još jedna dobra prilika na putu evropskih integracija, jer bez kompletiranja sastava najvažnijih pravosusudnih institucija, put do vladavine prava mnogo je teži. Odgovornost je sada kod onih koji danas iz njima znanih razloga nijesu podržali predložene kandidate”, poručili su iz BS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS