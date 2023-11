Milatović sjutra s Makronom u Parizu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastaće se sjutra u Parizu sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da će susret Milatovića i Makrona biti drugi bilateralni sastanak od kada je predsjednik Crne Gore preuzeo tu dužnost.

“Susret Milatovića i Makrona predstavlja važan korak ka unapređenju bilateralnih odnosa dvije države i jačanju podrške koju Francuska pruža učlanjenju Crne Gore u Evropsku uniju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će na sastanku još jednom biti naglašena posvećenost Crne Gore euroatlantskim vrijednostima, uz poseban fokus na pitanja koja se tiču osnaživanja vladavine prava u Crnoj Gori.

