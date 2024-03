Gutić: Glasanje u PSSE jasan zaokret u spoljnoj politici

Podgorica, (MINA) – Glas predstavnice vladajuće većine u Parlamentarnoj Skupštini Savjeta Evrope (PSSE) Maje Vukićević protiv članstva Kosova u toj organizaciji, jasan je zaokret u crnogorskoj spoljnoj politici, poručio je potpredsjednik Bošnjačke stranke (BS) Damir Gutić.

On je kazao da politička dešavanja u Crnoj Gori pokazuju da je zabrinutost BS prilikom formiranja 44. Vlade, a u vezi sa stvarnom evroatlantskom i evropskom opredijeljenošću parlamentarne većine, bila opravdana.

“Glas predstavnice vladajuće većine u PSSE protiv članstva Kosova u Savjetu Evrope (SE) još jedan je potez u nizu onih koji pokazuju zaokret u našoj spoljnoj politici, posebno politici dobrosusjedskih odnosa”, naveo je Gutić.

Prema njegovim riječima, to je pokazatelj da svi konstituenti aktuelne većine ne poštuju jednu od ključnih odredbi sporazuma parlamentarne većine o formiranju 44. Vlade, a koja se odnosi na usklađenost spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unij (EU) i njegovanje dobrosusjedskih odnosa sa državama koje je Crna Gora priznala.

Gutić je podsjetio da je glas šefice crnogorske delegacije bio suprotan glasovima većine članica SE i suprotan glasovima svih 27 država članica EU u SE, izuzev jednog uzdržanog glasa grčkog poslanika.

“Nakon jučerašnjeg glasanja u PSSE potpuno je legitimno postaviti pitanje kada će na red doći i pitanja ispunjavanja naših obaveza u okviru NATO saveza, pa i preispitivanje članstva u tom savezu”, upozorio je Gutić.

Kako je istakao, članstva u EU nema bez dobrosusjedskih odnosa i usklađenosti vanjske i bezbjednosne politike.

“A članstvo u EU je volja većine građana Crne Gore”, poručio je Gutić.

