Đurović ostavio dubok trag u crnogorskom parlamentarizmu

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova i poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Dragan Đurović umnogome je obilježio društveni i politički život Crne Gore, a naročito dubok trag ostavio je u crnogorskom parlamentarizmu, poručeno je na komemorativnoj sjednici.

Đurović je preminuo u četvrtak, u 65. godini.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić podsjetio je da je Đurović tokom uspješne političke karijere bio poslanik u Skupštini Crne Gore, kao i Skupštine Savezne republike Jugoslavije i Srbije i Crne Gore.

On je dodao da je Đurović bio ministar unutrašnjih poslova i vršilac dužnosti ministra inostranih poslova, kada je bio i potpredsjednik Vlade Crne Gore.

„Dragan Đurović je bio čovjek koji je umnogome obilježio društveni i politički život Crne Gore“, poručio je Mandić.

On je naglasio da je, van politike, Đurović bio uspješan u preduzećima u kojima je obnašao važne pozicije, od direktora novinsko-izdavačko preduzeća Pobjeda, do rukovodećeg mjesta u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo (ACV) Crne Gore.

„Dragan je otišao prerano i iznenada, sa suprugom Tamarom stvorio je skladnu porodicu, zajednicu i dom, koji krase nihovadjeca Ana, Jana I Luka. Vjerujem da nijedan suprug i roditelj nije mogao poželjeti nešto ljepše i bolje, i siguran sam da je njegovo srce bilo ispunjeno srećom i ljubavlju“, rekao je Mandić.

On je poručio da će se Đurovića Skupština Crne Gore uvijek sa dubokim poštovanjem sjećati kao jednog mirnog, poštenog, časnog kolege i srdačnog prijatelja.

„Kao kolege poslanika koji nikada u parlamentu nije imao oporu riječ, koji je čuvao druge od sebe i nije dao na sebe, i zaslužio veliko poštovanje ne samo parlamenta, nego svih građana Crne Gore“, dodao je Mandić.

Šef Kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić kazao je da je Đurović na djelu bio hrabar, u promišljanju inovativan, a u radu posvećen.

„Tako ga pamte starije generacije, njegovi Danilovgrađani, građani Podgorice, a najviše Skaline moračke gdje je glasno odzvanjao glas prvi demokratskih ideja i principa na kojima je počivala njegova vizija o Crnoj Gori“, istakao je Nikolić.

On je kazao da su ideali Đurovića bili sloboda riječi, sloboda misli, sloboda građanskog društva.

„A posebno je razumio ono što ga je do kraja života krasi – osjećaj odgovornosti koji slobodu uvijek mora da prati“, naveo je Nikolić.

Kako je kazao, prepoznatljiv menadžerski i politički talenat nesporno su preporučivali Dragana za niz odgovornih pozicija koje je kroz svoju karijeru obavljao, nižući uspjehe na svakoj od njih.

„Nijesu to bili samo njegovi uspjesi, jer sve što je radio činio je za dobro Crne Gore, njen i napredak njenih građana“, rekao je Nikolić.

On je dodao da o tome najbolje o tome govori razvoj institucija kojima je Đurović rukovodio.

„Naročito dubok trag Dragan je ostavio u crnogorskom parlamentarizmu i to od dana kad je višepartizam bio u povoju“, istakao je Nikolić.

Kako je rekao, Đurović je bio jedan od onih koji se nijesu plašili da sanjaju i dosanjaju Crnu Goru kao samostalnu i nezavisnu državu.

„Svakim svojim nastupom naročito davao primjer uvažavajući one koji drugačije misle, afirmišuću uvijek poštovanje različitosti i pluralizam stavova kao put ka donošenju važnih odluka“, rekao je Nikolić.

On je kazao da je Đurović, gradeći karijeru van politike, uspješno obavljao i funkciju direktora ACV od 2009. do 2021. godine, a takođe je bio i član Koordinacionog odbora Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva.

„Đurović je oduvijek bio jedan od najuglednijih članova DPS-a, gdje je sa visokih pozicija, kao član Predsjedništva i Glavnog odbora partije, pružio nemjerljiv doprinos u razvoju svih ideala koje i danas baštinimo. Pamtićemo ga, jer mnogo je nas za koje će ostati uzor i primjer“, poručio je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS