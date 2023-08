Đukanović: Abazović potvrdio da je besprizorni manipulator

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović je, današnjim hvalospjevom povodom godišnjice potpisivanja Temeljnog ugovora, potvrdio svoju osobinu besprizornog manipulatora, ocijenio je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Abazović je u autorskom tekstu kazao da je Crna Gora, potpisivanjem Temeljnog ugovora, dobila perspektivu za najsvjetliju budućnost i utrla put mnogim demokratskim procesima koji su se desili nakon toga.

Đukanović je u reagovanju naveo da se nadao da neće morati da ponavlja “veoma tešku, ali tačnu ocjenu” da je potpisivanje Temeljnog ugovora Abazovića sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) najveća izdaja Crne Gore nakon 1918. godine.

“Ipak, moram, jer današnjim hvalospjevom povodom godišnjice te veleizdaje premijer potvrđuje i svoju osobinu besprizornog manipulatora”, kazao je Đukanović.

Kako je naveo, Abazović, računajući valjda na plitkoumnost i kratko pamćenje Crnogoraca, sugeriše da je odricanje od sakralnog blaga i kulturno-istorijskog identiteta Crnogoraca politički podvig kojeg treba proslaviti.

“Za toliko bezobrazluka nije dovoljno biti samo veleizdajnik i patološki lažov, treba biti i bez trunke morala. Vrijeđajući zdrav razum Crnogoraca nadrobio je u obražloženju tog svog nedjela sve što jednom šarlatanu može pasti na pamet”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, sami taj čin ima dugu predistoriju složenosti crnogorsko-srpskih odnosa.

“Ali, da ne miješamo ozbiljne teme naših istorijskih nesporazuma sa političkim djelovanjem jednog lakosjenastog, vlastohlepnog, izdajničkog marginalca”, dodao je Đukanović.

On je naveo da je Abazović sebi dao za pravo da, u cilju dopadljivosti nekim inostranim mentorima, ponavlja “epohalnu političku glupost kako su tobože balkanski nacionalizmi inspirisani korupcijom”.

“Pa ispada da je više od osam hiljada ljudi u Srebrenici ubijeno iz koruptivnih pobuda. Tako sudi pamet i moral slučajnog premijera Crne Gore”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je, povodom Abazovićevog današnjeg slavlja, važno podsjetiti se nekih datuma iz novijeg doba.

Kako je dodao, Crna Gora je i u ratovima devedesetih i u bombardovanju Savezne republike Jugoslavije 1999. potvrdila svoju otvorenost, humanost, požrtvovanost i solidarnost.

“Da to nije bio slučajan uzlet potvrdila je politički i 2022. godine dajući najvažniju političku poziciju u državi pripadniku manjinskog naroda, koji je na izborima zavrijedio nekoliko procenata podrške”, rekao je Đukanović.

On je kazao da bi neko možda mogao pokušati da relativizuje taj veliki iskorak savremene Crne Gore tvrdnjom da je to bilo iznuđeno oslobađanjem od “dotadašnje apostolske vlade koja je sve radila da građansku i sekularnu državu preobrati u srpsku i teokratsku državu pod upravom SPC”.

“Ali i to bi bila manipulacija Abazovićevog tipa po receptu vlasnika Vijesti, njegovih kreatora, da se napravi što mutnija močvara u kojoj se sve što vrijedi obesmišljava i relativizuje”, naveo je Đukanović.

On je kazao da niko ne može da ospori da je Crna Gora davanjem premijerske funkcije predstavniku manjinskog naroda bez izbornog povjerenja napravila “korak od sedam milja”.

Prema Đukanovićevim riječima, to je nezamislivo ne samo u regionu, nego i u širem okruženju, u demonstraciji iskrene pripadnosti političkom modelu multietničke demokratije.

“I kako nam je to Abazović vratio? Tako što je dao sebi za pravo da zakulisno (ubijeđen sam iz koristoljublja) iza leđa stručne, naučne i dobrog dijela politički relevantne javnosti, preko koljena presijeca istorijske, viševjekovne kontroverze crnogorsko-srpskih odnosa”, rekao je Đukanović.

On je dodao da im je Abazović vratio tako što se tim potpisom odrekao kulturno-istorijskog i nacionalnog identiteta Crnogoraca, a time i realnog osnova za postojanje nezavisne Crne Gore.

Đukanović je rekao da je Abazović time izašao u susret ideolozima i političkim protagonistima velikosrpske ideje o Crnogorcima kao cvijetu srpstva i Crnoj Gori kao “srpskoj Sparti”, poništavjući time herojsku tekovinu odbranjenog prava na slobodu i nezavisnost.

Kako je naveo, Abazović bi želio da poništi i zatre i sjećanja na istorijska dostignuća Crne Gore, ne vodeći računa o činjenici da to njemu ne pripada ni po kojem osnovu.

“Sjetimo se samo koliko smo puta od predstavnika bošnjačkog i albanskog naroda u parlamentu čuli da ne žele da presuđuju u crnogorsko-srpskim političkim nesporazumima koji imaju duboke istorijske korijene”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, iako je građanska Crna Gora državni dom svih, taj rezon poštenih i odgovornih ljudi zaslužuje apsolutno poštovanje.

Đukanović je naveo da se energično suprotstavljao svima koji su zamjerali davanje podrške “jednom Albancu da dođe na čelo vlade”.

“Govorio sam i opet ponavljam: jedino što u njemu vrijedi je to što je Albanac. Koliko i sledbenik autentične ukorijenjene tradicije Albanaca u Crnoj Gori, to je drugo pitanje”, kazao je Đukanović.

On je rekao da Abazoviću ne pripada pravo da rješava tako značajne probleme ni po osnovu niskoprocentnog izbornog legitimiteta.

“A još manje da tu veleizdaju proslavlja kao podvig i da se ruga sa zdravim razumom i dostojanstvom Crnogoraca”, kazao je Đukanović.

On je poručio da je Abazović mogao sačekati još dvadesetak dana pa da slavi nezapamćeni jednogodišnji rekord vršenja vlasti nakon izgubljenog povjerenja u parlamentu “upravo zbog tog istorijskog nedjela kojim se hvali”.

“Vjerujem da nije daleko dan kad će Abazović za veleizdaju snositi odgovornost, ne samo politički. Čega se pametan stidi, Abazović se očigledno time ponosi. Ne vidi da je politički osramoćen za sva vremena”, zaključio je Đukanović.

