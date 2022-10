DPS: Jasno da je zeleno svjetlo za šverc cigareta davao Abazović

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozdravila je akciju Agencije za nacionalnu bezbjednost i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u otkrivanju šverca cigareta, navodeći da je neupitno da je krijumčarenje imalo zeleno svjetlo predsjednika Vlade Dritana Abazovića.

Iz DPS-a su saopštili da ohrabruje inicijativnost SDT-a da započne akciju i identifikuje počinioce tih kriminalnih radnji o kojima, kako su kazali, javnost bruji već nekoliko mjeseci.

Prema njihovim riječima, jasno je da se te kriminalne aktivnosti nijesu mogle sprovesti bez ključne uloge starješina državnih organa ove vlasti.

„Neupitno je da je ovo krijumčarenje, zamaskirano populističkim predstavama spaljivanja cigareta, imalo zeleno svjetlo predsjednika Vlade, koji je ujedno i partijski šef pomenutim starješinama“, rekli su iz DPS-a.

Iz DPS-a su naveli da sve te okolnosti bacaju svjetlo na kontinuirane pokušaje Abazovića da sebe i svoju partiju prikaže kao nepokolebljive borce protiv kriminala i šverca, a da sa druge strane, „pokušavajući da zavara trag, histerično napada svakog ko dovede u pitanje iskrenost njegove namjere, a posebno nesklad između njegovih riječi i postupaka“.

„Lažni Robin Hud, intimus visokog funkcionera BIA i glavnog operativca ruskih službi na Balkanu, sa “druženja” u Foči i na Zlatiboru, brat Abaz i njegova švercerska družina, ovaj put su se zaigrali“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je njihov plan da im nadležna Uprava “oduzme” robu, lažira njeno spaljivanje, a da je zapravo prodaju i podijele plijen, da bi je na kraju još jednom naplatili tužbom protiv države, ovaj put osujećen.

