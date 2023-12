DPS inicirao kontrolno saslušanje povodom rezultata na PISA testiranju

Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) inicirao je kontrolno saslušanje ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakšić Stojanović, povodom situacije u obrazovnom sistemu koja je rezultirala alarmantno lošim rezultatima PISA testiranja crnogorskih učenika.

Iz kluba poslanika te stranke saopštili su da je cilj inicijative da se pravovremeno reaguje.

„Kao i da se sve institucije angažuju kako bismo u najkraćem roku počeli da radimo na rješavanju problema, omogućili đacima bolje obrazovanje i posljedično, bolji plasman na sljedećem testiranju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su rezultati prezentovani u ponedjeljak, koji su najgori od 2012. i slabiji od onih iz 2018. godine, ukazali na konstantni pad kvaliteta obrazovanja u posljednjih nekoliko godina.

Iz DPS-a su rekli da su njihovu inicijativu već podržale Socijaldemokrate i Hrvatska građanska inicijativa.

„Imajući u vidu da bi stvaranje što boljih uslova za napredak i razvoj naše djece, i obezbjeđivanje pretpostavki za kvalitetniji rad nastavnog kadra, trebalo da bude interes svih predstavnika u Skupštini bez obzira na političku orijentaciju, nadamo se da će inicijativa biti podržana od svih stranaka u parlamentu“, kaže se u saopštenju.

