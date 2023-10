Crna Gora otvara ambasadu u Švajcarskoj

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će otvoriti ambasadu u Švajcarskoj sa ciljem jačanja ukupnih odnosa i olakšavanja komunikacije za crnogorske građane, odlučeno je na sjednici Vlade.

Iz Vlade su rekli da je Crna Gora, nakon zatvaranja ambasade u Bernu, sa diplomatskim predstavnicima Švajcarske postigla dogovor da se zbog racionalizacije troškova otvori ambasada u Ženevi, u prostorijama koje koristi Stalna misija Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama.

Otvaranje Ambasade Crne Gore u Švajcarskoj, kako se navodi, doprinijeće jačanju ukupnih odnosa, a crnogorskm državljanima će olakšati komunikaciju i omogućiti obavljanje konzularnih radnji, u skladu sa međunarodnim konvencijama.

“Imajući u vidu da za sada, u privremenom trajanju i hitnim slučajevima, konzularne usluge crnogorskim državljanima pruža Generalni konzulat Crne Gore u Njemačkoj, u Frankfurtu, otvaranje Ambasade Crne Gore u Švajcarskoj ocijenjeno je neophodnim”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS