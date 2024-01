Crna Gora da učini dodatni napor u procesu pristupanja EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da učini dodatni napor kako bi reformama u najznačajnijim oblastima ispunila prelazna mjerila i ušla u novu fazu pregovaračkog procesa, poručeno je sa sastanka predsjednika Bošnjačke stranke (BS) Ervina Ibrahimovića sa ambasadorkom Evropske unije (EU) Oanom Kristinom Popom.

Iz BS-a je saopšteno da je Ibrahimović razgovarao sa Popom o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori i izazovima koji stoje pred državom na putu pridruživanja EU.

Sagovornici su se saglasili da je budućnost Crne Gore i Zapadnog Balkana u EU, kao i da je interes i država regiona i Unije integracija u EU.

“Crna Gora, kao država koja je najviše napredovala u procesu pristupanja EU, treba da zadrži lidersku poziciju u procesu, ali i da učini dodatni napor, kako bi reformama u najznačajnijim oblastima ispunila prelazna mjerila i ušla u novu fazu pregovaračkog procesa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se Ibrahimović i Popa saglasili da je BS imao i ima važnu ulogu kada je u pitanju put Crne Gore u EU, i da položaj manjina i stanje u oblasti manjinskih prava predstavljaju dio fundamentalnih obaveza kroz poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava.

Popa je kazala da manjine igraju ključnu demokratsku ulogu u izgradnji nacionalnog konsenzusa o procesu pristupanja EU.

Ona je ponovila da EU očekuje od svih crnogorskih političkih aktera da iskoriste trenutni zamah politike proširenja.

