Bečić: Današnja akcija dokaz efikasnosti bezbjednosnog sektora

Podgorica, (MINA) – Uspješna akcija Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) u saradnji sa Europolom, u kojoj je uhapšeno više osoba, uključujući i pripadnike policije, još jedan je dokaz snage i efikasnosti bezbjednosnog sektora, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

Službenici SPO-a i Sektora za borbu protiv kriminala uhapsili su, po nalogu SDT-a, šest osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta.

“Ova uspješna akcija SDT-a i Specijalnog policijskog odjeljenja Uprave policije u saradnji sa Europolom, koja je rezultirala hapšenjem više lica, uključujući i pripadnike policije, predstavlja još jedan dokaz snage i efikasnosti našeg bezbjednosnog sektora”, naveo je Bečić u saopštenju.

Kako je rekao, brojnim procesuiranjem i hapšenjem policijskih službenika ispunjavaju obećanje koje su dali o čišćenju bezbjednosnog sektora.

“Ovim akcijama šaljemo i jasnu poruku svim kriminalnim elementima da nema mjesta za njih u našem društvu”, rekao je Bečić, koji je i koordinatora BOK-a.

On je istakao da je njihova posvećenost borbi protiv svih oblika kriminala, posebno šverca cigareta, nepokolebljiva i da neće biti kompromisa kada je u pitanju očuvanje zakona i reda.

Bečić je pohvalio hrabrost i profesionalizam pripadnika SPO-a i SDT-a, čija je saradnja bila ključna u realizaciji te operacije.

“Njihov trud i odanost dužnosti su stubovi na kojima počiva sigurnost naše države”, rekao je Bečić.

Kako je kazao, svjesni su da postoje pojedinci i grupe koje nastoje da opstruiraju rad i demotivišu bezbjednosni sektor, pokušavajući da ga predstave u negativnom svjetlu.

“Dnevno politička graja i politički performansi ostaju u sjenci svakodnevnog hrabrog i predanog rada policijskih struktura i nadležnih tužilaštva”, naveo je Bečić.

On je poručio da neće dozvoliti da bilo kakvi pokušaji opstrukcije umanje njihovu odlučnost u čišćenju Crne Gore od kriminalnih aktivnosti.

“Neka ova operacija posluži kao podsjetnik da će pravda uvijek pronaći svoj put i da će se zakon poštovati. Naš cilj je jasan – nastavak borbe protiv kriminala, očuvanje mira i sigurnosti naših građana. Bez kompromisa, bez odstupanja”, zaključio je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS