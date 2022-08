Abazović: Prosvjetnim radnicima biće brzo ponuđeno rješenje

Podgorica, (MINA) – Prosvjetnim radnicima u Budvi, koji štrajkuju zbog višegodišnjeg čekanja rješavanja stambenih pitanja i kašnjenja gradnje stambene zgrade, biće brzo ponuđena jedna vrsta rješenja, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je novinarima, nakon obilaska Urgentnog centra Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), kazao da se za te radnike traži rješenje, dodajući da je riječ o naslijeđenom problemu, koji nema nikakve veze sa Vladom.

“To je problem sa investitorom, koji je bio jako neodgovoran, i koji sad traži dodatna sredstva zato što nije zadovoljan cijenom. Ima milion problema ali i za njih ćemo naći rješenje. Ali ono mora da im bude prihvatljivo”, kazao je Abazović.

Upitan kad mogu očekivati konkretne poteze, on je kazao da se na tome intenzivno radi.

“Biće im ponuđena jedna vrsta rješenja vrlo brzo”, rekao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS