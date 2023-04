Abazović: Predsjednik Ustavnog suda da objasni građanima zašto sud ne zasijeda

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abzović pozvao je predsjednika Ustavnog suda da objasni građanima zašto taj sud ne zasijeda, navodeći da je nedonošenje odluka neodgovorno prema državi.

Abzović je kazao da su se kada su usvojene izmjene Zakona o predsjedniku javljali i Venecijanska komisija i svaka ambasada, a da sada Ustavni sud, kada ima kvorum, ne želi da se izjasni po tom pitanju.

„Svaka čast, sretno trošili plate, nijednu odluku neka ne donose, ja mislim da je to neodgovorno prema državi“, poručio je Abazović.

Abazović je rekao da će ispoštovati svaku odluku koju donese Ustavni sud.

„Možemo da se ne složimo ali ispoštovaćemo odluku. Pozivam predsjednika Ustavnog suda nek objasni građanima zašto sud ne zasijeda. Zašto ostavlja dilemu, šta čeka, da se predaju liste pa da se onda izjasni, čekaju li naredbu iz Dubaija“, rekao je Abazović.

On je poručio da će dok god je premijer braniti nacionalne interese.

„Neka predsjednik Ustavnog suda kaže je li Zakon ustavan ili ne, ako ne smiju da zakažu sjednicu, neka i to kažu građanima. A nakon toga (Jakov) Milatović nek tumači Ustav na najbolji mogući način. Mislim da će svoj posao raditi u skladu sa pravilima“, rekao je Abazović.

Odgovarajući na pitanje zašto Crna Gora još uvijek nije uputila poziv međunardonim partnerima za praćenje izbora, da li je to zbog toga što se nada da izbora neće biti, Abazović je rekao da je rok za to do 6. maja.

Prema njegovim riječima, ako izbori budu kao predsjednički, Crna Gora će moći da šalje svoje posmatrače u zemlje Evropske unije (EU).

On je naveo da to što su izbori zakazani za 11. jun, ne znači da je to urađeno u skladu sa Ustavom.

„Što neko želi da brani politiku Mila Đukanovića, koja je totalno krahira na izborima, nek objasni građanima“, kazao je Abazović.

Komentarišući odnose Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom (BiH), Abazović je rekao da je politika Crne Gore prema BiH, u kontinuitetu u dobrom pravcu.

„Možda postoji prostor za poboljšanje, posebno kada su u pitanju projekti vezani za energetiku“, rekao je Abazović.

On je ponovio da podržava inicijativu Otvoreni Balkan i rekao da to nije nikakva zamjena za EU.

„To je sredstvo kojim sve države ubrazavaju put ka EU. Nakon nekih političkih preslaganja, mislim da se mi možemo priključiti inicijativi“, kazao je Abazović.

On je kazao da nije logično da se sada to dešava s obzirom na to da su zakazani parlamentarni izbori.

„Vidjećemo kakvo će biti raspoloženje kad se sve završi. Crna Gora je u 70 regionalnih inicijativa, mi smo tu za regionalnu saradnju, to nam je prioritet spoljne politike“, rekao je Abazović.

On je rekao da problem životne sredine u regionu vidi kao veliki problem.

„Svi taj problem moramo rješavati zajedno. Svi volimo da pravimo podjele, ali još nijesmo uspjeli da podijelimo vazduh na nacije, to nas upućuje na zajedništvo“, naveo je Abazović.

