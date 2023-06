Abazović: Crna Gora u odnosu na veličinu ima najveći procenat ukrajinskih izbjeglica

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, u odnosu na veličinu i broj stanovnika, ima najveći procenat ukrajinskih izbjeglica u Evropi, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je, u izjavi nakon Konferencije o oporavku Ukrajine u Londonu, kazao da su imali brojne sastanke sa svjetskim liderima.

„Crna Gora je zaista iznenadila sve. Mi smo država koja u ovom trenutku, u odnosu na veličinu i broj stanovnika, ima najveći procenat ukrajinskih izbjeglica u Evropi“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, Crna Gora je još jednom dokazala privrženost spoljnoj politici Evropske unije (EU), veliku kredibilnost kada je u pitanju partnerstvo u NATO.

Abazović je kazao da Vlada i svi građani Crne Gore na tu činjenicu treba da budu ponosni.

„Vidjećemo kako možemo i sa našom biznis zajednicom da nastavmo da pomažemo, da budemo solidarni i da vidimo da pomognemo obnovu i prije nego što se završi rat, za koji navijamo da se završi što prije“, naveo je Abazović.

On je rekao da bi posebno izdvojio sastanak sa ministrom vanjskih poslova Japana Jošimasom Hajašijem.

Abazović je kazao da Japan ima sve veći uticaj na Zapadni Balkan, dodajući da je do sada to malo i zaobilazilo Crnu Goru.

„Vjerujem da smo na dobrom putu da tu praksu promijenimo. Za nas je naročito značajno da budemo dostupni japanskim turistima, kojih ima mnogo u destinacijama koje nijesu daleko od Crne Gore i naša je želja da ih vidimo što više u našoj državi, gdje su svi dobrodošli i naročito u susret početku glavne turističke sezone“, rekao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS