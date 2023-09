Abazović: Crna Gora odlučna da ispuni kriterijume za članstvo i prije predviđenog roka

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je odlučna da ispuni tražene kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji (EU) i ranije od predviđenog roka 2030. godine, kazao je premijer i rukovodilac radom Ministarstva vanjskih poslova Dritan Abazović.

On je danas učestvovao na radnom doručku šefova diplomatija učesnica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), na marginama trećeg dana zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, istakao da SEECP predstavlja jedan od najvažnijih okvira za regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi.

On je ponovio da je Crna Gora spremna da podrži prioritete u okviru predsjedavanja Skoplja SEECP.

„Ohrabreni smo jasnim porukama sa Bledskog strateškog foruma, kojim je postavljen konkretan vremenski okvir u kojem bi i zemlje članice i zemlje kandidati trebalo da se pripreme na proces proširenja, a to je 2030 godina“, naglasio je Abazović.

On je istakao da je Crna Gora odlučna da ispuni tražene kriterijume i ranije od predviđenog roka, gdje će se nastaviti sa fokusom na transformaciji u oblastima vladavine prava i borbi sa organizovanim kriminalom i korupcijom.

To će, kako je rekao Abazović, i odrediti brzinu pregovaranja.

„Stoga ćemo i nastaviti da naglašavamo značaj regionalne saradnje u pogledu jačanja pravnog okvira“, rekao je Abazović.

On je podsjetio da je Crna Gora stavila evropsku integraciju u središte svog predsjedavanja koje je okončano 30. juna ove godine, a što je doprinijelo boljem razumijevanju između učesnica SEECP-a koje su EU članice i aspiranata za članstvo.

Abazović je dodao da je to doprinijelo i podizanju svijesti o potrebi da ubrzanje procesa evropske integracije bude najsnažnije podržano iz regiona, kako u dijelu sprovođenja reformi, tako i u dijelu političkog zalaganja i promovisanja evropske perspektive cijelog regiona.

Kako je saopšteno, domaćin sastanka bio je ministar vanjskih poslova Republike Sjeverne Makedonije Bujar Osmani, budući da je Skoplje u julu preuzelo jednogodišnje predsjedavanje SEECP, nakon Crne Gore.

Na sastanku je naglašena važnost regionalne povezanosti i zajedničkih infrastrukturnih projekata, kao i boljeg korišćenja inicijative Berlinski proces.

Radnom doručku, osim ministara vanjskih poslova država članica SEECP, prisustvovao je i specijalni američki izaslanik Gabrijel Eskobar.

