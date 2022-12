Politički lideri u potpunosti da primijene preporuke VK

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) pozvala je političke lidere u Crnoj Gori da u potpunosti primijene preporuke koje je danas dala Venecijanska komisija (VK) u mišljenju na izmjene Zakona o predsjedniku.

Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero, komentarišući mišljenje VK, za Pobjedu je kazala da EU uzima u obzir zabrinutost koju je izrazila VK povodom predloženih izmjena i dopuna Zakona o predsjedniku.

“I poziva političke lidere Crne Gore da u potpunosti slijede preporuke VK”, navela je Pisonero.

To je, kako je rekla, ključno za promovisanje stabilnosti i pravilnog funkcionisanja demokratskih institucija Crne Gore.

“Pozivamo političke aktere u Crnoj Gori da daju prioritet izgradnji konsenzusa i imenovanju članova Ustavnog suda, jer je to ključno za osiguranje legitimiteta demokratskih izbora, između ostalih važnih stvari”, navela je Pisonero.

Ona je dodala da je ulazak Crne Gore u EU strateški izbor velike većine građana Crne Gore i javno objavljeni cilj Vlade.

“Kontinuirani napredak u pristupanju EU zahtijeva od svih političkih aktera da podrže funkcionalnost demokratskih institucija zemlje i ojačaju vladavinu prava”, poručila je Pisonero.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS