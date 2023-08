Plužine napustio jedan ljekar, izazov obezbijediti stalni boravak kadra

Podgorica, (MINA) – Građani Plužina ne mogu u potpunosti biti zadovoljni zdravstvenom zaštitom zbog nemogućnosti trajnijeg angažovanja neophodnog broja ljekara, istakli su iz te opštine, dok u Ministarstsvu zdravlja smatraju da su stanovncima tog grada dostupne sve usluge predviđene primarnim nivoom zdravstvene zaštite.

Pomoćnica direktora Doma zdravlja (DZ) Nikšić Branka Orbović Papović kazala je agenciji MINA da u zdravstvenoj stanici (ZS) u Plužinama trenutno radi jedan izabrani ljekar, jer je drugi nedavno raskinuo radni odnos.

„Od 13. juna prošle do 13. juna ove godine u Plužinama su radila dva tima izabranih doktora, od kojih je jedan specijalista, a drugi doktor medicine. Trenutno radi jedan izabrani doktor, dok je drugi navedenog datuma raskinuo radni odnos“, navela je Orbović Papović.

Ona je istakla da stanovnici Plužina zdravstvenu zaštitu mogu dobiti tokom 24 sata.

„Radno vrijeme izabranih doktora je svakim radnim danom od sedam do 14 sati, dok je pružanje zdravstvene zaštite van tog vremena obezbijeđeno na način da su stalno prisustni medicinske sestre/tehničari, a ljekarima je organizovana pripravnost i dolaze po pozivu“, pojasnila je Orbović Papović.

Kako je navela, u slučaju planirane ili neplanirane odsutnosti izabranog doktora, ljekari iz matične ustanove DZ Nikšić se raspoređuju za rad u ZS u Plužinama.

Orbović Papović je istakla da je, pored ambulanti izabranih doktora i stacionara za pacijente čije zdravstveno stanje zahtijeva dvadesetčetvoročasovni zdravstveni nadzor, stanovnicima Plužina na usluzi i Jedinica za hitnu medicinsku pomoć.

Ona je ukazala da je, sa ciljem veće dostupnosti zdravstvene zaštite tamošnjem stanovništvu, u Crkvičkom Polju organizovana ambulanta, u kojoj je stalno angažovan medicinski tehničar, a ljekari po potrebi.

Orbović Papović je saopštila da je od jula ove godine, u saradnji sa predstavnicima Skupštine opštine Plužine, organizovan odlazak za sad jednom mjesečno specijalista iz DZ i Opšte bolnice Nikšić, i to pulmologa, psihijatra, ginekologa, interniste i pedijatra.

Predsjednik Opštine Slobodan Delić rekao je agenciji MINA da građani Plužina ne mogu u punoj mjeri biti zadovoljni zdravstvenom uslugom koju dobijaju u svojoj opštini zbog manjka ljekara.

“Nemogućnost trajnijeg angažovanja neophodnog broja ljekara zbog njihove deficitarnosti na nivou Crne Gore često dovodi do dugog čekanja na preglede i sporog dobijanja zdravstvene zaštite”, kazao je Delić.

On je rekao da DZ u Nikšiću nastoji da taj problem riješi tako što šalje ljekare koji provode dio radnog vremena u Plužinama, ističući da se bez kontinuiranog boravka ljekara ne može govoriti o kvalitetnom obimu zdravstvene zaštite.

U ZS u Plužinama radi jedan ljekar, a u Hitnoj medicinskoj pomoći dva. Delić smatra da bi taj broj trebalo povećati.

“Značajno bi bilo da u domu zdravlja imamo dva ljekara, a u Hitnoj pomoći tri, koji bi živjeli u Plužinama i na taj nači podigli nivo zadravstvene zaštite na stepenicu više u odnosu na trenutno stanje”, kazao je Delić.

On je rekao da se nada da će dogovor koji su postigli sa rukovodstvom nikšićkog DZ i Opšte bolnice o povremenim dolascima ljekara specijalista u Plužine dati rezultate, kako građani Plužina ne bi morali da zdravstvenu zaštitu traže u Nikšiću.

Pedijatar će u Plužine i dalje dolaziti jednom mjesečno jer, prema riječima Orbović Papović, nije moguće obezbijediti stalno prisustvo tog specijaliste.

„Nedostatak ljekarskog kadra svih specijalnosti, a samim tim i specijalista pedijatrije je prisutan u cijeloj Crnoj Gori, da ne kažemo i šire, tako da stalno prisutnog pedijatra u Plužinama za sad nije moguće obezbijediti“, rekla je Orbović Papović.

Ona je istakla da najmlađa populacija svakako dobija potrebnu zdravstvenu zaštitu primarnog nivoa, a da se u slučaju nekih težih stanja preko Hitne službe zbrinjavaju u Nikšiću.

U Ministarstvu zdravlja smatraju da je dolazak pedijatra jednom mjesečno, u unaprijed zakazanom terminu, dovoljno u ovom trenutku, imajući u vidu da je za jul bilo zakazano ukupno 20 pacijenata.

„U svakom slučaju, ukoliko dođe do stanja hitnosti, reagovaće jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć ili izabrani doktor za odrasle“, rekli su iz Ministarstva zdravlja agenciji MINA, ističući da je, prema Pravilniku, za formiranje ambulante izabranog pedijatra neophodno najmanje hiljadu osiguranika, odnosno djece.

Iz tog resora, kojim rukovodi Dragoslav Šćekić, kazali su da rade na tome da obezbijede dolazak pedijatra u Plužine dva puta mjesečno.

U Plužinama nije moguće obezbijediti ni stalno prisustvo ginekologa, jer je Pravilnikom predviđeno da za formiranje ambulante izabranog doktora za žene mora biti najmanje pet hiljada osiguranika.

Ginekolog nikšićkog DZ ordinira u Plužinama jednom mjesečno, ali se, kazali su iz Ministarstva, može obezbijediti više dolazaka, ako se ukaže potreba.

Ističu da su ginekolozi na primarnom nivou deficitarni na nivou države, ali i da se sve države okruženja susrijeću sa tim izazovom.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da u svakoj manjoj sredini postoji izazov za obezbjeđenje stalnog boravka ljekara i da su razlozi u najvećoj mjeri lične prirode.

Delić je istakao da konstantno sa predstavnicima DZ, Opšte bolnice, Hitne pomoći i nadležnog Ministarstva analiziraju načine kako popraviti nivo zdravstvene zaštite.

“Dobra volja je neupitna i postoji, ali prosto je tako stanje u sferi medicine da kadrovi nedostaju”, naveo je Delić.

Orbović Popović je poručila da će, kao i do sada, sve usluge koje budu normativno predviđene za primarni nivo zdravstveno zaštite, biti implementirane i u ZS u Plužinama.

Orbović Papović je navela da objekat ZS u Plužinama prostorno zadovoljava sve potrebe i da je građevinski u dosta dobrom stanju, osim dijela krova, koji će biti saniran ove godine.

Kako je dodala, medicinska oprema u toj zdravstvenoj stanici je na zadovoljavajućem nivou i za sada nije neophodno njeno zanavljanje.

U ZS u Plužinama zdravstvenu zaštitu ostvaruje oko 2,5 hiljade stanovnika, od kojih je više od 700 starijih od 65 godina, a oko 360 mlađih od 19 godina.

