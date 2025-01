Otvorena prva banka matičnih ćelija u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – U Zavodu za transfuziju krvi danas je prvi put izvedena procedura uzimanja matičnih ćelija hematopoeze od pacijenta, čime je zvanično počela da radi prva banka matičnih ćelija u crnogorskom zdravstvenom sistemu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su kazali da je na taj način napravljen ključni korak ka izvođenju prve transplantacije matičnih ćelija u Crnoj Gori.

Državna sekretarka Ministarstva zdravlja, Milena Cojić, naglasila je da uvođenjem te procedure zdravstveni sistem Crne Gore dobija novu mogućnost liječenja pacijenata sa teškim hematološkim oboljenjima.

Prema njenim riječima, uspostavljanje banke matičnih ćelija predstavlja važan iskorak ka razvoju transplantacione medicine u državi.

“Danas je značajan dan za cijeli crnogorski zdravstveni sistem jer se prvi put izvodi procedura uzimanja matičnih ćelija hematopoeze od donora, tačnije našeg pacijenta, a samim tim je zvanično otvorena banka matičnih ćelija pri Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore“, kazala je Cojić.

Ona je rekla da je taj projekat rezultat vizije Ministarstva zdravlja i zdravstvenih ustanova.

„Ali ne samo njih, već i medicinskih profesionalaca koji su svojim trudom, radom, posvećenošću pomjerili granice i praktično označili jednu novu eru u liječenju u našem zdravstvenom sistemu”, dodala je Cojić.

Ona je istakla da se projektom, u koji je uloženo pola miliona EUR, pacijentima omogućava da ne moraju ići u inostranstvo radi te procedure, već da kompletan proces – od prikupljanja matičnih ćelija do transplantacije – bude dostupan u Crnoj Gori.

Time će se, kako je kazala Cojić, ostvariti velike uštede, ali i obezbijediti komfor po pacijenta koji će moći pravovremeno da dobije tu uslugu.

Ona je zahvalila svim zdravstvenim profesionalcima i ustanovama koji su vrijedno radili da se takav projekat realizuje u Crnoj Gori.

„Ministarstvo zdravlja će nastaviti da podržava ovakve inicijative, jer je ovo zaista značajan korak i nova vrijednost našeg zdravstvenog sistema”, poručila je Cojić.

Direktorica Zavoda za transfuziju krvi, Tamara Šćepanović, istakla je važnost procedure uzimanja matičnih ćelija za pacijente koji se liječe od hematoloških oboljenja.

“Ova sofisticirana procedura izvodi se uz pomoć aparata automatskog separatora krvnih ćelija, koji kontinuirano prikuplja krv od pacijenta, vrši se centrifugiranje, izdvajanje matičnih ćelija hematopoeze u samom aparatu, dok se preostali dio krvi vraća u cirkulaciju pacijentu“, kazala je Šćepanović.

Nakon završetka te procedure, kako je navela, dobija se produkt, transplantat koji se transportuje do novoformirane krio laboratorije u Zavodu za transfuziju, gdje se vrši specifična obrada, kao i priprema transplantata za dugoročno čuvanje.

„U posebnim, strogo kontroliosanim uslovima matične ćelije hematopeze čuvaju se u tankovima sa tečnim azotom, na temperature od oko minus 190 stepeni Celzijusovih, do momenta kada su one potrebne za transplantaciju, a najduže do deset godina”, pojasnila je Šćepanović.

On je dodala da će se procedura, za početak, izvoditi kod pacijenata sa hematološkim oboljenjima.

Šćepanović je istakla da je cijeli proces strogo kontrolisan u svim fazama, od prikupljanja do skladištenja, i da se uzorci analiziraju u Institutu za javno zdravlje radi mikrobioloških ispitivanja, dok Centar za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku procjenjuje broj i kvalitet matičnih ćelija.

“Zahvaljujući najsavremenijoj opremi koju posjedujemo, kvalifikovanom kadru koji je edukovan u renomiranim transplantacionim centrima, uvjereni smo da će svi transplantati, koji se proizvedu u Zavodu, zadovoljiti najviše standarde kvaliteta i predstavljati jednu od najvažnijih karika za buduće uspješne transplantacije koje se planiraju”, istakla je Šćepanović.

