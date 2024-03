Podgorica, (MINA) – Odnose Crne Gore i Grčke karakteriše snažno savezništvo u okviru NATO-a, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, navodeći da je uvjeren da će sveukupni odnosi dvije zemlje biti dodatno ojačani kada Crna Gora postane članica Evropske unije (EU).

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, prisustvovao večeras svečanom prijemu povodom Dana nezavisnosti Grčke.

On je, u obraćanju prisutnima, podsjetio na bogate istorijske stranice crnogorsko-grčkog prijateljstva koje su, kako je kazao, obilježene likom i djelom Vasa Brajovića, jedne od najznačajnijih istorijskih ličnosti koja spaja dvije zemlje.

„Naglasio je da danas odnose Crne Gore i Grčke karakteriše snažno savezništvo u okviru NATO-a, izrazivši uvjerenje da će sveukupni odnosi dvije zemlje biti dodatno ojačani kada i Crna Gora postane članica EU 2028. godine“, navodi se u saopštenju.

Milatović je Grčkoj zahvalio na podršci evropskom putu Crne Gore i važnom doprinosu stabilnosti regiona, kako kroz političku podršku, tako i kroz učešće u platformama koje imaju za cilj ubrzanje integracionog procesa.

On je poručio da će tokom mandata uložiti dodatan napor da doprinese jačanju bilateralne ekonomske saradnje, kao i podstakne grčke investitore da ulažu u Crnu Goru.

„Tome će značajno doprinijeti i učešće Milatovića na Delfi ekonomskom forumu, koji će zvanično otvoriti 10. aprila, zajedno sa grčkim i slovenačkim kolegama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, ranije danas, Milatović sa grčkim ambasadorom u Crnoj Gori Panajotisom Partsosom položio vijenac na spomenik Brajoviću, znamenitom grčkom nacionalnom junaku crnogorskog porijekla.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS