Odluka o uvođenju prinudne uprave u Šavniku nezakonita

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlade da uvede prinudnu upravu u Šavniku, iako je Skupština opštine ispunila sve što je traženo, nezakonita je i politički motivisana, kako bi se udovoljilo interesima Nove srpske demokratije (NSD), saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz DPS-a su rekli da je ta odluka pokazala da parlamentarnom većinom upravlja lider NSD Andrija Mandić, a ne premijer Milojko Spajić.

„A Vlada iz dana u dan pokazuje da je samo instrument u njegovim rukama za ostvarenje partijskih i nacionalističkih ciljeva četničkog vojvode“, kaže se u saopštenju DPS-a.

Kako su naveli iz te stranke, takvom odlukom je legitimisano nasilje kojim je onemogućeno da se izbori na dva biračka mjesta završe i stvoren opasan pravni presedan po kom bilo koji građanin Crne Gore može u nedogled prekidati izbore i trajno onemogućiti njihovo okončanje.

Iz DPS-a su poručili da ne pristaje na takvu, kako su rekli, politički motivisanu pravnu hajdučiju.

“Nećemo dozvoliti legitimisanje nasilja i sprovođenje nezakonitih odluka Vlade kojim se ruši ustavni poredak Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

