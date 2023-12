Očuvanje energetske nezavisnosti mjera istinskog patriotizma

Podgorica, (MINA) – Klimatske promjene predstavljaju prijetnju za bezbjednost ljudi, ljudska prava i javne finansije, poručeno je sa sastanka potpredsjednika Vlade Alekse Bečića sa stalnom predstavnicom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori Ekaterinom Paniklovom i ukazano na značaj energetske nezavisnosti države.

Iz Bečićevog kabineta saopštili su da je Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine bila u fokusu razgovora i da je Paniklova, u tom kontekstu, poseban akcenat stavila na pitanje zaštite životne sredine, zelenu agendu, pravednu tranziciju i klimatske promjene.

„Klimatske promjene predstavljaju prijetnju za bezbjednost ljudi, ljudska prava i javne finansije i pristup rješavanju ovih pitanja zahtijeva koordinisane napore i doprinos ključnih resora u Vladi“, poručila je Paniklova.

Ona je istakla da programski okvir saradnje između UNDP-a i Crne Gore za period od ove do 2027. godine predstavlja čvrst temelj za nastavak uspješne saradnje.

„Naš zajednički fokus će u narednom periodu biti na digitalizaciji i reformi javne uprave, jačanju otpornosti društva, socijalnoj koheziji, socijalnoj zaštiti, inkluzivnom zelenom rastu i napretku u dostizanju rodne ravnopravnosti“, kazala je Paniklova.

Prema njenim riječima, dosadašnji rezultati i brojni uspješni projekti sprovedeni tokom gotovo dvije decenije dugog partnerstva razlog su za zadovoljstvo, ali i obaveza da nastave ka zajedničkom cilju – ispunjavanju Agende 2030 i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

Bečić je istakao da je važno podizanje svijesti o značaju održivog razvoja i zaštite životne sredine, jer upravo od odnosa društva prema tim pitanjima zavisi budućnost čovječanstva.

On je ukazao na značaj energetske nezavisnosti Crne Gore, posebno u svjetlu velikih energetskih izazova, kojima su mnoge zemlje bile izložene u prethodnom periodu nakon ruske agresije u Ukrajini.

„Svjesni smo značaja očuvanja energetske nezavisnosti Crne Gore, valorizacije energetskog potencijala i razvijanja obnovljivih izvora energije, čemu svjedoči i veliki investicioni bum u energetskom sektoru nakon toliko godina i decenija stagancije“, naveo je Bečić.

On je poručio da odlučnost u rješavanju pitanja održivog razvoja, kako bi ostvarili napredak ka EU, neće izostati.

„To nije samo pitanje bilo kog procesa, već pitanje naše budućnosti, jer istinski patriotizam jeste mjera našeg odnosa prema našim rijekama, šumama, obalama, moru, pitkoj vodi, valorizaciji solarnih, vjetro i hidro potencijala“, kazao je Bečić.

To su, kako je dodao, pitanja od kojih zavisi budućnost čovječantsva i pitanja gdje je potreban timski rad, zajedništvo i snažno partnerstvo sa građanima.

„Bečić je zahvalio na dosadašnjem pozitivnom pristupu i podršci UNDP-a, konstatujući značaj saradnje u ostvarivanju zajedničkih ciljeva kojem je svjedočio kroz realizaciju brojnih zajedničkih projekata i kao predsjednik crnogorskog parlamenta“, navodi se u saopštenju.

