Napad na nastavnike biće krivično djelo

Podgorica, (MINA) – Izmjenama Krivičnog zakonika, kojima se napad na nastavnike svrstava u krivično djelo, pružiće se dodatna zaštita nastavnicima i kreirati bezbjedniji ambijent za njihov rad, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog resora su pohvalili aktivnosti Ministarstva pravde koje je Nacrtom izmjena i dopuna Krivičnog zakonika, zbog dodatne krivično-pravne zaštite obrazovno-vaspitne djelatnosti, prepoznalo tu oblast kao posao od javnog značaja.

Iz MPNI su rekli da je to urađeno na njihovu inicijativu.

„Naime, poslovi od javnog značaja su, prema Krivičnom zakoniku, poslovi koji su povezani sa povećanim rizikom po bezbjednost osoba koje ih obavljaju, a svrstavanjem nastavničke profesije u tu kategoriju, pružiće se dodatna zaštita našim nastavnicima i kreirati bezbjedniji ambijent za njihov rad“, kaže se u saopštenju.

