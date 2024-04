Nacionalnim parkovima doniraju dio novca od svakog prodatog paketa

Podgorica, (MINA) – Crnogorski Telekom će, u okviru kampanje Green Prepaid Telekom Tourist, koja će trajati od aprila do kraja oktobra, Nacionalnim parkovima donirati 0,15 EUR od svakog prodatog Tourist pripejd paketa, u cilju očuvanje biodiverziteta zaštićenih područja.

Izvršni direktor Telekoma Stjepan Udovičić rekao je da poslovanje kompanije konstantno usmjereno na zaštitu životne sredine, a da aktivnosti kompanije podržavaju i motivišu zajednicu na odgovoran odnos prema okolini.

„Saradnja sa Nacionalnim parkovima, projekti koje u susret Danu planete Zemlje organizujemo tokom aprila, ali i rezultati višegodišnjih investicija Kompanije u ESG koncept održivog poslovanja, dodatno potvrđuju našu zelenu orijentaciju“, rekao je Udovičić na konferenciji za novinare.

Ovogodišnja ljetnja kampanja Telekoma – Green Prepaid Telekom Tourist, usmjerena je na zaštitu neprocjenjivog prirodnog blaga u zonama Nacionalnih parkova Crne Gore.

Kampanja obuhvata period od aprila do kraja oktobra, tokom kojeg će Telekom donirati Nacionalnim parkovima iznos od 0,15 EUR, od svakog prodatog Tourist prepaid paketa.

Direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju u Telekomu Dušan Banović rekao je da je osnovna motivacija kompanije očuvanje biodiverziteta zaštićenih područja, sa vidljivom porukom da se kupovinom Green Prepaid – Telekom Tourist, odvaja 15 centi za Nacionalne parkove.

„Telekom tokom par prethodnih godina bilježi izuzetan rast prodaje prepaid paketa u ljetnjim mjesecima, zato sam uvjeren da će Green Prepaid kampanja Nacionalnim parkovima donijeti značajan budžet“, istakao je Banović.

Direkor Javnog preduzeća za Nacionalne parkove Vladimir Martinović naglasio je da će zahvaljujući saradnji sa Telekomom u narednom periodu osnažiti aktivnosti na očuvanju biološke raznolikosti i zaštiti prirodnih vrijednosti kojima NP upravljaju.

„Planiramo da novac opredijeljen kroz kampanju Green Prepaid – Telekom Tourist usmjerimo na zaštitu šuma u našem najmlađem nacionalnom parku – Prokletijama, gdje smo procijenili da je potrebno prioritetno djelovati kako bi pluća naše zemlje zaštitili“, kazao je Martinović.

Kako je dodao, radiće i na edukaciji, istraživanju i projektima čiji je cilj podizanje svijesti građana o važnosti zaštite šumskih ekosistema.

U Telekomu će, kako su saopštili iz kompanije, tokom aprila u fokusu biti i odgovorno odlaganje elektronskog otpada.

Korisnicima, koji se odluče da u nekoj od poslovnica odlože stare i oštećene mobilne uređaje dostupni su popusti i do 100 EUR na četiri modela mobilnih telefona, ili pet odsto na sve uređaje u ponudi.

Kutije za odlaganje dostupne su u svim poslovnicama Telekoma u Crnoj Gori.

Banović je naglasio da je važno da korisnici znaju da odlaganje starih mobilnih telefona u poslovnicama Telekoma podrazumijeva da će uređaji biti povjereni licenciranim agencijama, koje na ekološki prihvatljiv način tretiraju elektronski otpad.

On je naveo da su električni i elektronski otpad najbrže rastuća kategorija otpada u EU, najčešće završavaju na deponijama i bez daljeg tretmana imaju izuzetno negativan uticaj na životnu sredinu.

„Zato vas pozivamo da stare i oštećene telefone, tablete, pametne satove, donesete u Telekom poslovnice, odložite u kutije, a mi ćemo se pobrinuti za njihovo ekološko zbrinjavanje, odnosno recikliranje“, naglasio je Banović.

Telekom godinama investira u ESG koncept održivog poslovanja, koji podrazumijeva praćenje niza faktora koji se tiču zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja.

Udovičić je rekao da je Telekom kompanija koja koristi na nivou od 100 odsto električnu energiju iz obnovljivih izvora.

Prema njegovim riječima, kupovinom sertifikata na međunarodnom tržištu i plaćanjem električne energije po zelenoj tarifi, od 2020. godine su smanjili emisiju C02 za sedam hiljada tona, odnosno za 90 odsto, što je ekvivalent sadnji nekoliko desetina hiljada stabala.

„Implementacijom modernih sistema i tehnologija u Data centru kroz projekte cloudifikacije, modernizacije rashladnih uređaja, te optimizaciju prostora, zatim uvođenjem free cooling principa hlađenja na udaljenim lokacijama, kao i gašenjem legacy tehnologija kao sto je 3G, dodatno je smanjena potrošnja energije za 20 odsto“, kazao je Udovičić.

Kako je naveo, redukcija CO2 sprovodi se i kroz niz ostalih kompanijskih aktivnosti.

Udovičić je dodao da je tokom prethodne tri godine odloženo preko 110 tona na propisan način, kao i da se uz optimizacije, koje su rezultat visokog nivoa digitalizacije internih i eksternih procesa, ostvaruju i značajne uštede papira.

Samostalna savjetnica iz Direkcije za upravljanje otpadom i komunalne usluge pri Ministartsvu turizma, ekologije, održivog razvoja Ružica Brnović naglasila je da je nephodno odlučno djelovanje jer je granica izdržljivosti planete već iza nas.

Ona je dodala i da je nedavno usvojen novi Zakon o upravljanju otpadom, a najbolja praksa EU, koja je prenijeta u predlogu zakona je Program proširene odgovornosti proizvođača, odnosno uvoznika u procesu tretmana otpada.

To, kako je pojasnila Brnović, znači da će uvoznici posebnih vrsta otpada biti obavezni da se pobrinu za proizvod koji stave na tržište onog momenta kada taj proizvod postane otpad.

Ona je kazala da je važno zajednički djelovati i da teme ekološki prihvatljivog odlaganja otpada i generalno zaštita životne sredine budu više zastupljene u javnosti.

“Kao i da mimo benefita i popusta, kao društvo dostignemo nivo, na kojem nije potrebna dodatna motivacija da bi odlagali otpad odgovorno“, zaključila je Brnović.

