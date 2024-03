Na Cetinju protest građana zbog dolaska Mandića

Podgorica, (MINA) – Na Cetinju, gdje se održava prva sjednica prvog proljećnog zasijedanja Skupštine Crne Gore, u toku je protest grupe građana, zbog dolaska predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

U gradu je povećano prisustvo policije i blokiran je dio Cetinja od Pošte do zgrade Prijestonice, prenosi Cetinjski list.

Mandić je ušao u zgradu Skupštine Prijestonice nešto prije deset sati.

Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković kazao je da su Cetinje i zgrada Prijestonice pod skandaloznom opsadom zbog najavljenog mirnog protesta.

“Opsada i barikade neće spriječiti ni mene, ni moje sugrađanke i sugrađane da na miran način pokažemo odnos prema aktuelnom predsjedniku crnogorskog parlamenta”, naveo je Đurašković.

