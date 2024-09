Mugoša: Evropski savez fokusiran na građane i njihove potrebe

Podgorica, (MINA) – Evropski savez fokusiran je na građane i njihove potrebe, poručio je kandidat tog političkog subjekta za gradonačelnika Podgorice Boris Mugoša.

On je kazao da je Izborna komisija Glavnog grada povrdila listu Evropskog saveza koju čine Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate, Liberalna partija i građani.

Mugoša je poručio da je uvjeren u uspjeh Evropskog saveza na izborima u Podgorici zakazanim za 29. septembar.

“Potvrdom izborne liste Evropskog saveza od strane izborne komisije Glavnog grada i formalno kreće naša misija mijenjanja Podgorice nabolje”, naveo je Mugoša.

Kako je dodao, to rade da bi Podgorica bila grad za primjer i da bi se njome ponosili.

“Pristojno i stručno jer takvu Podgoricu želimo.

Mi smo fokusirani na građane i njihove potrebe, ne dijelimo i ne svađamo, ne mrzimo, dnevno-politički ne etiketiramo, ne vrijeđamo druge, ali i ne damo na sebe”, istakao je Mugoša.

On je rekao da dostojanstvena Podgorica znači dostojanstvenu Crnu Goru.

