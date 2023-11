Milatović: Plan Crne Gore da 2028. postane članica EU realan i ostvariv

Podgorica, (MINA) – Plan Crne Gore da do kraja 2026. godine bude spremna za pristupanje Evropskoj uniji (EU) i da 2028. postane punopravna članica je ambiciozan, ali realan i ostvariv, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je, u izjavi nakon sastanka sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, naveo da očekuje da Francuska u narednom periodu bude još snažnija podrška Crnoj Gori na njenom evropskom putu.

„Makronu sam na sastanku predočio ambiciozan plan naše zemlje da do kraja 2026. bude spremna za pristupanje EU i da 2028. godine postane punopravna članica. Čini mi se da je i Makron vrlo dobronamjerno gledao u toku razgovora na naš ambiciozan, ali realan i ostvariv plan“, rekao je Milatović.

On je naveo da je Makronu predočio želju Crne Gore da upravo u narednih par sedmica dođe do imenovanja ljudi koji će biti na najvažnijim funkcijama u pravosuđu.

„To bi odblokiralo i ubrzalo kompletan evropski put Crne Gore. Mislim da je Makron vrlo dobronamjerno shvatio ono što je predočeno“, kazao je Milatović.

Milatović je dodao da se on i Makron sastaju već drugi put i da je to samo po sebi velika poruka snažne podrške Makrona Crnoj Gori i njenom evropskom putu.

„Mislim i da je današnji susret bio upravo na tom fonu, u cilju unapređenja bilateralnih odnosa Francuske i Crne Gore, ali i snažne podrške koju ćemo dobiti od Francuske na našem evropskom putu“, naveo je Milatović.

Upitan da li su razgovarali o investicijama i ekonomskoj saradnji, on je kazao da je Francuska jako važna zemlja za Crnu Goru i da su razgovarali na koji način se može dodatno unaprijediti ekonomska saradnja i o važnim infrastrukturnim projektima koji očekuju Crnu Goru.

Milatović je dodao da su razgovarali o tome na koji način Crna Gora može dodatno iskoristiti svoje velike potencijale, kako bi unaprijedila životni standard svojih stanovnika.

