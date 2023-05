Milatović: Nadam se da će se US ubrzo izjasniti o Zakonu o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da se nada da će Ustavni sud ubrzo donijeti odluku po inicijativi za ocjenu ustavnosti potencijalno spornih izmjena Zakona o predsjedniku.

On je rekao da je postojanje nesporno utvrđenih nadležnosti Predsjednika od krucijalne važnosti za funkcionisanje institucionalno-pravnog poretka.

Milatović je rekao da očekuje da sve nedoumice u tom smislu budu otklonjene.

“Kako bih funkciju predsjednika od prvog dana mandata mogao da vršim u punom kapacitetu, saglasno Ustavu i volji preko 220 hiljada građana, koji su mi na izborima dali povjerenje”, naveo je Milatović na Tviteru /Twitter/.

