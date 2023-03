Milatović: Građani odlučuju hoće li okrenuti leđa prošlosti

Podgorica, (MINA) – Građani na predsjedničkim izborima u nedelju odlučuju hoće li okrenuti leđa prošlosti i zakoračiti u budućnost koja će biti bolja za život u Crnoj Gori, poručio je kandidat Pokreta Evropa sad za predsjednika države Jakov Milatović.

On je kazao da je 2. april istorijski dan za Crnu Goru.

“Dan kada ćemo si zajedno u prošlost poslati politike podjela, siromašta i svih stvari koje su bile loše proteklih 30 godina, a otvoriti vrata novom, ekonomskom i evropskom razvoju Crne Gore”, istakao je Milatović u intervjuu Televiziji Crne Gore.

Jedan od ciljeva, kako je poručio, treba da bude ulazak u Evropsku uniju.

“Moramo da postanemo članica Evropske unije i da, umjesto ovih 30-40 miliona EUR godišnje, imamo pristup 200-300 miliona”, naveo je Milatović.

On je ocijenio da je rezultat iz prvog kruga bio izvanredan i da je to posljedica dobrog rada, prenosi Portal RTCG.

“Rezultat je stigao kao posljedica dobre kampanje, dobrih poruka okrenutih budućnosti, ali i svega što je javnost prepoznala kao rezultat dobrog rada”, istakao je Milatović i zahvalio se građanima koju su ga podržali.

Na pitanje da li je rezultat iz prvog presuda i za drugi krug, Milatović je rekao da je nakon proglašenje rezultata, dobio snažnu podršku ostalih kandidata.

“Uz njihovu podršku, očekujem veliku pobjedu jedne nove uspješnije i bogatije Crne Gore”,poručio je Milatović.

On je ocijenio da će građani koji su podržali kandidate parlamentarne većine u prvom krugu, u u drugom podržati, kako je rekao, zajedničku borbu protiv dosadašnjeg režima.

Milatović je rekao da predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović potcjenjuje dijasporu i treniraje kao rezervoare glasova.

“On potcjenjuje našu dijasporu i siguran sam da će ljudi koji budu došli na glasanje, glasati za onog koji je za iskreno savezništvo sa njima. Neka udruženja su već podržala mene kao predsjedničkog kanididata”, dodao je Milatović.

Na pitanje o eventualnom miješanju drugih zemalja u izborne procese u Crnoj Gori, Milatović je kazao da ovih dana vidi da dolazi podrška Đukanoviću od određenih ljudi iz region.

“Ja sam jedan čovjek koji suštinski vjeruje u slobodu izbora. Neka svako radi ono što hoće. Smatram da građani znaju šta im najbolje treba i mislim da smo prevazišli neke podjele i trzavice između zemalja u regionu, te da treba da šaljemo pomirljive poruke, pravimo infrastrukturne projekte, zajednički idemo ka EU”, naveo je Milatović.

Milatović je kazao da ne poznaje Vojislava Šešelja, koji ga je nedavno podržao, i da bi bilo prirodnije da podrži Đukanovića.

“Upravo je Šešelj 98. godine prisustvovao inauguraciji Đukanovića. Mislim da je njegova podrška dio prevaziđene medijske ping-pong loptice. Pretjerano se ne osvrećem na te stvari, želim da se u potpunosti okrenem građanima, Crnoj Gori i našoj evropskoj perspektivi”, naglasio je on.

Komentarišući optužbe za populizam, Milatović je kazao da nije bilo normalano da je plata 700 EUR, ili minimalna zarada 450 EUR.

“Uz ovakve resurse, šteta je što nemamo plate od više hiljada EUR. Vlada i Skupština će dodatno morati da stave fokus na unapređenje standarda svojih građana, plate od hiljadu EUR iz Hrvatske moraju da postanu i nama realnost”, poručio je Milatović.

On je kao najvažniji prioritet istakao spoljno-politički.

“Biću dostojan predstavnik Crne Gore u inostranstvu i daću sve od sebe da u petogodišnjem mandatu Crnu Goru uvedem u EU. Takođe, da budem jedna vrsta kohezivnog faktora jer se moramo se okupljati oko tema ekonomskog i društvenog značaja”, rekao je Milatović.

Sve veze za zemljama Zapadnog Balkana, smatra on, treba snažno unapređivanti.

Milatović je ocijenio da je u posljednje dvije godine Crna Gora je postala značajnije demokratskije i bogatije društvo i dodao da će nakon parlamentarnih izbor dodatno biti fokus na vladavini prava.

