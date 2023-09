Milatović: Crna Gora i SAD snažni prijatelji i saveznici

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Sjedinjene Američke Države (SAD) ostaju snažni prijatelji i saveznici u NATO alijansi, posvećeni jačanju bilateralnih odnosa i sadržajnoj političkoj i ekonomskoj saradnji, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je prisustvovao prijemu na poziv predsjednika SAD-a Džozefa Bajdena.

On je zahvalio Bajdenu na podršci koju SAD kontinuirano pružaju Crnoj Gori.

„Milatović je istakao da dvije države ostaju snažni prijatelji i saveznici u NATO alijansi, posvećeni jačanju bilateralnih odnosa i sadržajnoj političkoj i ekonomskoj saradnji“, navodi se u saopštenju.

