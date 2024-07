Medijski zakoni osiguraće slobodu izražavanja i veća prava novinara

Podgorica, (MINA) – Ekspertska podrška evropskih partnera bila je ključna u oblikovanju medijskih zakona koji će osigurati slobodu izražavanja, veća prava novinara i veću odgovornost medija, po evropskim standardima i direktivama, rekla je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Ona je to navela u biltenu /newsletteru/, koji je Ministarstvo kulture i medija (MKM) poslalo diplomatama, odnosno evropskim partnerima, koji su pružili ekspertsku podršku u procesu oblikovanja zakona, koji će, kako je rekla, osjetno unaprijediti medijski sektor.

“Dosljedna primjena medijskih zakona budući je najvažniji zadatak, kako bi stvorili medijski prostor u kojem će se poštovati visoki standardi izvještavanja i u kojem će kredibilna i efektivna samoregulatorna tijela, uz medijski pismene i aktivne građene dodatno doprinijeti integritetu i profesionalnosti medija”, rekla je Vujović.

Ona je poručila da usvajanje zakona o medijima, audiovizuelnim medijskim uslugama i o javnom medijskom servisu, predstavlja značajan napredak u unapređenju položaja i slobode medija, i demokratskih principa.

“Zakoni su rezultat dugotrajnog procesa konsultacija sa svim zainteresovanim stranama, uključujući medije, nevladine organizacije, sindikate, kao i naše cijenjene međunarodne partnere”, rekla je Vujović.

Ona je, kako je saopšteno iz MKM, rekla da ekspertska podrška evropskih partnera Crne Gore, bila ključna u oblikovanju zakona koji će, kako je navela, osigurati slobodu izražavanja, veća prava novinara i veću odgovornost medija, po evropskim standardima i direktivama.

“Njihovo jednoglasno usvajanje u Skupštini nastalo je kao rezultat odgovornosti i zrelosti svih političkih subjekata koji su, svjesni važnosti dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila, prepoznali napor Vlade da procese značajne za dobrobit građana što prije dovede do kraja”, ocijenila je Vujović.

Prema njenim riječima, transparentnost, odgovornost i profesionalizam temelji su na kojima će graditi medijski sektor i imati objektivno informisane građane.

“Unaprijedili smo zakonodavni okvir, a naš budući najvažniji zadatak je dosljedna primjena usvojenih zakona, kako bi uspješno odgovorili novim izazovima i tehnološkim promjenama u medijskom pejzažu”, rekla je Vujović.

Ona je kazala da će stvoriti medijski prostor u kojem će se poštovati visoki standardi izvještavanja.

“Što je ključno za informisanje građana i zdravo funkcionisanje demokratskog društva, a kredibilna i efektivna samoregulatorna tijela, uz medijski pismene i aktivne građene dodatno će doprinijeti integritetu i profesionalnosti medija”, dodala je Vujović.

Međunarodnim partnerima Vujović je zahvalila što su prepoznali napore uložene u proces koji je rezultirao usvajanjem tri važna zakona.

“Hvala vam i što ćemo ubuduće zajedno raditi na njihovoj uspješnoj primjeni, kao i unapređenju medijskog okvira Crne Gore, prve buduće članice Evropske unije”, rekla je Vujović.

Ona je podsjetila da je različitost perspektiva i mišljenja obezbijedila radna grupa sastavljena od predstavnika Vlade, civilnog sektora, medija, sindikata.

“Eksperti Savjeta Evrope su dva puta dali mišljenje na nacrte medijskih zakona, prvi put nakon stavljanja nacrta zakona na javnu raspravu, u novembru 2022. godine, a drugi put neposredno prije slanja tekstova prijedloga zakona Evropskoj komisiji (EK) u martu ove godine”, kazala je Vujović.

Ona je dodala da je EK dala pozitivno mišljenje na prijedloge medijskih zakona neposredno pred njihovo usvajanje u Skupštini.

Nova zakonska rješenja se, kako je istakla, kvalitativno razlikuju u odnosu na prethodna i u znatnoj mjeri doprinose medijskom pluralizmu, štite prava, slobodu i bezbjednost novinara.

Vujović je dodala da nova zakonska rješenja oslobađaju uredništvo od poličkog uticaja, jačaju lokalne javne emitere i ulogu nezavisnog regulatora, omogućavaju građanima da gledaju više domaće produkcije i sadražaja od javnog interesa.

