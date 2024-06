Krapović: Saradnja Crne Gore sa Slovenijom model za razvoj regionalne saradnje

Podgorica, (MINA) – Njegovanje dobrosusjedskih odnosa u fokusu je crnogorske Vlade, a saradnja Crne Gore sa Slovenijom može biti model za razvoj regionalne saradnje, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, načelnik Generalštaba Oružanih Snaga Slovenije Robert Glavaš razgovarao je danas u Podgorici sa Krapovićem i načelnikom Generalštaba Vojske Crne Gore Zoranom Lazarevićem.

Krapović je istakao tradicionalno dobre odnose Crne Gore i Slovenije i poručio da je uvjeren da će odbrambena saradnja, koja je na zavidnom nivou, nastaviti da se unapređuje.

“U fokusu Vlade je njegovanje dobrosusjedskih odnosa”, rekao je Krapović, dodajući da upravo saradnja sa Slovenijom može biti model za razvoj regionalne saradnje zasnovane na povjerenju i međusobnom uvažavanju.

Krapović je istakao da niz uspješno realizovanih donacija, potpisanih sporazuma i zajedničkih vježbi i obuka doprinosi modernizaciji odbrambenih kapaciteta i jačanju otpornosti na savremene bezbjednosne izazove.

Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima Vlade, Krapović je naglasio da je članstvo u Evropskoj uniji (EU) primarni cilj, a da Vlada ostaje posvećena i realizaciji svih obaveza iz NATO agende.

Glavaš je ukazao na odličnu odbrambenu saradnju Crne Gore i Slovenije, ističući spremnost za nastavak zajedničkog doprinosa međunarodnom miru i stabilnosti, kao i jačanje vojnih kapaciteta kroz brojne vježbe i obuke.

“Govoreći o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u Evropi, sagovornici su ukazali na važnost zajedništva i solidarnosti, a u tom kontekstu istakli značaj zajedničkog učešća pripadnika vojski Crne Gore i Slovenije u borbenoj grupi u Letoniji”, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Kako se dodaje, Krapović i Glavaš su se saglasili da će i u narednom periodu posvećeno raditi na njegovanju bilateralnih odnosa i jačanju, kako regionalne stabilnosti, tako i snaženju kolektivnog sistema bezbjednosti.

U saopštenju Ministarstva odbrane se navodi da su Lazarević i Glavaš razgovarali o regionalnoj sigurnosti i zajedničkim izazovima.

“Poseban fokus stavljen je na jačanje operativne sposobnosti kroz zajedničke vježbe i obuke, kao i razmjenu iskustava i znanja”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Lazarević i Glavaš su se saglasili da je saradnja oružanih snaga dvije države odlična, kao i da će raditi na njenom daljem unapređenju, a u cilju zajedničkog jačanja sposobnosti i razumijevanja radi doprinosa miru i bezbjednosti.

Lazarević je ukazao na značaj takvih susreta za jačanje saradnje i prijateljskih odnosa između dvije držve.

Glavaš je istakao da su Oružane snage Slovenije otvorene da podrže učešće crnogorskih vojnika na kursevima koje organizuju za svoje pripadnike u procesu osposobljavanja za početne podoficirske dužnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS