Izdato 177 prekršajnih naloga

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“, u proteklih pet dana, sproveli su pojačane aktivnosti i izdali 177 prekršajnih naloga, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su na platformi X kazali i da su službenici policije podnijeli 35 prekršajnih prijava, uhapsili pet vozača zbog prekoračenja brzine za više od 60 kilometara na sat od dozvoljene.

„Uhapšeno je 15 vozača koji su zatečeni da vozilom upravljaju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci u organizmu“, rekli su iz policije.

Oni su naveli da je policija privremeno oduzela četiri para registarskih oznaka i kontrolisala 663 vozila i vozača.

